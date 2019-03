Göttinger Friedenspreis: Demo am Samstag und Druck auf Galerie

Göttingen. Die Vergabe des Göttinger Friedenspreises am Samstag, 9. März, sorgt weiter Zündstoff: Ein Bündnis ruft für Samstag ab 11.30 Uhr zu einer Kundgebung auf.

Ort der Kundgebung „Kein „Frieden“ mit den Feinden Israels“ wird die Galerie Alte Feuerwache (Am Ritterplan) in Göttingen sein. Weil die Universität ihre Aula nicht zur Verfügung stellt, findet die Verleihung in einer privaten Galerie statt.

Anlässlich der dortigen Verleihung des Göttinger Friedenspreises an die „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ startet das Bündnis gegen Antisemitismus und Antizionismus – Jachad – die Protestaktion.

Man wolle damit ein Zeichen setzen gegen den Hass auf Israel, sagt der Sprecher Marco Peters. „Die Uni hat dieser Veranstaltung ihre Räumlichkeiten völlig zu Recht verwehrt. Wir wollen nicht einfach still hinnehmen, dass einer BDS-Organisation ein Preis für Frieden verliehen wird, wenn diese tatsächlich nur an der Dämonisierung Israels arbeitet."

Derweil spricht Betreiber Jörg Dreykluft, von „Druck“ auf die Inhaber der Galerie Alte Feuerwache. In einem Schreiben sei gefordert worden, die Preisverleihung nicht auszurichten und die Galerie rein zu halten.