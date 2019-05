Göttinger Friedenspreis: Landgericht weist Antrag ab

Göttingen – Der Rechtsstreit um den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Jury-Vorsitzenden des Göttinger Friedenspreises, Andreas Zumach, ist vorerst entschieden. Das Landgericht Göttingen wies gestern einen entsprechenden Antrag des stellvertretenden Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Göttingen, Achim Doerfer, ab.

Zumach hatte Doerfer Verleumdung vorgeworfen. Doerfer hatte verlangt, dass Zumach den Vorwurf nicht aufrecht erhält und war vor Gericht gezogen.

Politischer Krach

Hintergrund ist derpolitische Krach um die Vergabe des diesjährigen Friedenspreises an den Verein „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ im März. Schon im Vorfeld der Preisverleihung hatten unter anderem der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, den Verein als antisemitisch kritisiert und das mit seiner Nähe zur Boykott-Kampagne BDS (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen) gegen Israel begründet.

Uni, Stadt und Sparkasse zogen Unterstützung zurück

Wegen der Vorwürfe zogen die Universität, die Stadt und die Sparkasse in Göttingen ihre Unterstützung für die Preisverleihung zurück. Die Verleihfeier konnte deshalb nicht wie sonst in der Aula der Hochschule stattfinden. Sie wurde in einer privaten Galerie veranstaltet. Wegen des großen öffentlichen Interesses wurde die Feier in zwei weitere Gebäude übertragen. Mehr als 200 Organisationen und Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland erklärten sich mit dem Preisträger solidarisch.

Offener Brief

Ein Bündnis gegen Antisemitismus und Antizionismus „Jachad“ hatte in einem Offenen Brief eine Neubesetzung der Preisjury gefordert und hatte zu einer Kundgebung gegen die Verleihfeier aufgerufen. Die Jüdische Gemeinde Göttingen war Mitunterzeichner des Schreibens.

Der Vorwurf

Zumach wurde darin vorgeworfen, er wettere „sinngemäß gegen eine vermeintliche ‘Israellobby’“, die systematisch Redeverbote durchsetze und jegliche Kritik unterbinde. Zudem behaupte Zumach, dass es in der Preisjury keine Diskussion über antiisraelische Boykottkampagnen gegeben habe. Zumach, selbst Träger des Göttinger Friedenspreises, bestreitet diese Äußerungen und verweist auf seine öffentlichen Einlassungen zum Thema. Den Unterzeichnern des Briefes warf er öffentlich Verleumdung vor. Doerfer sah sich dadurch in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt.

Mündliche Verhandlung im April

Bereits in der mündlichen Verhandlung am 24. April formulierte der Vorsitzende Richter Zweifel, dass Zumachs Vorwurf gegen Doerfer juristisch zu belangen sei. Gestern bestätigte das Landgericht: Bei der Äußerung handele es sich im konkreten Fall nicht um eine Tatsachenbehauptung, sondern um eine Wertung. Diese sei grundsätzlich vom verfassungsrechtlich geschützten Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt und halte auch der gebotenen Abwägung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Verfügungsklägers stand.

Zumach: Wichtiger Sieg für die Wahrheit

Zumach wertet das heutige Urteil als „wichtigen Sieg für die Wahrheit und für das grundgesetzlich verbriefte Recht auf Meinungsfreiheit“. Der Richterspruch wirke hoffentlich als Warnung an alle, die versuchten, „legitime Kritik an der völkerrechtswidrigen und menschenrechtsfeindlichen Politik der israelischen Regierung zu verhindern“.

Antrag beim Amtsgericht

Doerfer hatte seinen Antrag auf Unterlassung zunächst beim örtlichen Amtsgericht gestellt, das aber nur für Zivilverfahren mit einem maximalen Streitwert von 5000 Euro zuständig ist. Der zuständige Amtsrichter schätzte den Streitwert wegen der bundesweiten Aufmerksamkeit für den Konflikt aber deutlich höher ein und verwies die Sache daher an das Landgericht. Dieses setzte den Streitwert auf 20.000 Euro fest.

Von Reimar Paul