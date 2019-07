Göttinger Gastronom verbannt Plastik: Die schönen Glas-Trinkhalme

Spart viele zehntausend Plastik-Trinkhalme: Robert Vogel setzt in seinem Lokal „Esprit“ in Göttingen komplett auf Glas-Trinkhalme.

Robert Vogel ist ein alter Hase im Gastronomie-Geschäft. Seine Cafè-Bar „Esprit“ betreibt er seit 15 Jahren, davor das DT-Bistro – er ist so längst eine Institution in der Gastro-Szene geworden.

Aber Vogel erlebt immer wieder Überraschungen, die der Betrieb so mit sich bringt: „So fiel dem Mann mit den wachen Augen irgendwann auf, dass er in einem Geschäftsjahr 41.000 Trinkhalme aus Kunststoff bestellt und bezahlt hatte.

„Wahnsinn“, sagt er heute, und dreht nebenbei an einem Glas-Trinkhalm. Der ist dafür verantwortlich, dass er den Bestellposten Plastikhalme auf Null heruntergefahren hat. „41.000 – Ich konnte das kaum glauben, aber wir haben nur im Esprit so viele Plastikhalme verbraucht.“

Zuvor aber war bereits die Alarmleuchte bei Vogel angegangen: „Als ich im Fernsehen sah, wie man einer Meeresschildkröte im Ozean Plastikhalme aus dem Maul zog, dachte ich, welch´ Schweinerei. Das müssen wir ändern!“ Ein Öko-Aktivist ist Vogel nach eigenen Worten nicht, aber ein Mensch, der sich Gedanken macht über Gewohnheiten und Trägheit. Man nehme vieles als gegeben hin, hinterfrage zu wenig. „Ich bin da keine Ausnahme“, sagt der Vater einer Tochter.

Die Frage nach dem Warum des Verbrauchs der vielen Plastikhalme stellte sich Vogel fortan. Ein Grund für den Gebrauch sei auch die Hygiene, sagt der Gastronom. Frauen achten sehr darauf und benutzen deshalb gerne Trinkhalme, viel häufiger als Männer – aber nicht, weil es schick ist“, erzählt er. „80 Prozent der Frauen benutzen gerne einen Trinkhalm.“

Robert Vogel jedenfalls testete Alternativen zum Plastikstrohhalm in seinem „Esprit“: aus hartem Kunststoff, aus Pappe, aus Bambus, aus Edelstahl und schließlich aus Glas. Kunststoff kam nicht in Frage. „Das ist auch nicht hygienisch, da sich Rillen bilden.“ Bambus lehnte Vogel vor allem aus ökologischen Gründen ab: „Wo wächst denn der Bambus? Die Halme werden um die halbe Welt geflogen.“ Edelstahl gefiel ihm optisch: „Die sahen super aus, waren aber schwer zu reinigen.“

+ Glas statt Plastik: Im „Esprit“ gibt es nur diese Trinkhalme. © Thomas Kopietz Blieb der Glashalm – und dabei wollte Vogel auf Nummer sicher gehen, gab nach der Benutzung unterschiedlich heiß und vier Minuten lang gespülte Glasröhrchen ins Mikrobiologische Institut der Universität Göttingen und erhielt ein prima Ergebnis: Die Halme waren nach einem Spülgang in der schnellen und 85 Grad heißen Gastrospülmaschine rückstandsfrei.

Das ist eineinhalb Jahre her. Vogel kaufte seitdem Kleinmengen: 200 der nützlichen wie schicken Glashalme. 14 Monate benutzt er sie nun und musste noch einmal 200 nachordern. Die Gäste haben sich daran gewöhnt. „Ich habe keine Beschwerden bekommen.“ Und: „Die Frauen finden die Glashalme schick und hygienisch.“

Plastiktrinkhalme hat Robert Vogel nicht mehr bestellt. Also bis heute nach eigener Aussage etwa 50.000 eingespart. In Göttingen ist er nicht der einzige Gastronom, was er betont: „Andere verzichten auch auf Plastikhalme – das ist gut so.“

Die Welt vor Plastik retten wird Robert Vogel nicht, das weiß er. „Es ist nur ein Tropfen, wenn man bedenkt, dass täglich weltweit etwa drei Milliarden Plastiktrinkhalme verbraucht und weggeworfen werden“. Sie landen auch in den Meeren,. den Mäulern und Mägen der Meeresschildkröten, die daran zugrunde gehen können. Das Bild hat Robert Vogel wachgerüttelt. Mit nachhaltiger Wirkung.

EU: Plastik-Trinkhalme sollen verschwinden

Die Europäische Union hat sich im vergangenen Jahr darauf geeinigt, Einwegplastik zu verbieten. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem Wattestäbchen, Plastikgeschirr und Trinkhalme. Diese Produkte sollen ab 2021 vom Markt verschwinden. Trinkhalme aus nachwachsenden Rohstoffen oder auch Glas werden damit immer interessanter.