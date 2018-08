Göttinger Geschäft findet Antwort auf die Internet-Konkurrenz

Göttingen. Dieses alt eingesessene Haushaltswarengeschäft in Göttingen hat den Kampf mit dem Internet erfolgreich aufgenommen. Carl Tode an der Prinzenstraße besteht seit 100 Jahren.

Das wurde jetzt groß gefeiert. Und viele Kunden und Gäste kamen, um den beiden Inhabern, Markus Reich (43) und seiner Frau Juliane (33), zu gratulieren. Reich erinnerte an seinen Urgroßvater, der das Geschäft in den Wirren am Ende des Ersten Weltkriegs ins Leben rief und damit zu kämpfen hatte. Dem Großvater bereiteten der Zweite Weltkrieg und die Kaufhäuser Schwierigkeiten, der Vater bekam es mit den Geschäften auf der „Grünen Wiese“ und den Versendern zu tun. Markus und Juliane Reich sitzt heute das Internet im Nacken. Aber sie haben eine Antwort darauf gefunden: Sie betreiben einen riesigen Shop im Netz und bieten die Produkte aus dem Laden und viele weitere Artikel mehr an.

+ Gehörte zu den Gratulanten: Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (rechts) besuchte das Geschäft Carl Tode zum runden Geburtstag und feierte mit den Inhabern und deren Familie. © Bernd Schlegel Und mit Sohn Paul (11) steht schon die nächste Generation bereit. Für den hatte Firmenchef Reich einen guten Rat: „Das Ohr immer an der Schiene haben.“ Will heißen: Man muss sich immer auf neue Entwicklungen einstellen.

Im Internet gibt es deshalb viele gute Bewertungen über das Ladengeschäft mit drei Etagen und seine 20 Mitarbeiter sowie den Internetauftritt. Ein Beispiel: „Ein toller Laden mit großer Auswahl, die ich sonst nirgendwo so in Göttingen gesehen habe. Auch die Beratung fand ich sehr kompetent, vor allem die Beratung im Untergeschoss war sehr hilfreich. Ich werde auf jeden Fall noch mal wieder kommen.“

Kontakt: Carl Tode Haushaltswaren, Prinzenstraße 5, 37073 Göttingen, Tel. 0551/55906.

Weitere Infos gibt es hier.