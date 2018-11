Verfassungsschutz-Panne: Linke Göttinger Gruppe identifiziert mutmaßlichen V-Mann

In Göttingen ist ein mutmaßlicher V-Mann des niedersächsischen Verfassungsschutzes enttarnt worden. Identifiziert wurde der 24-Jährige offenbar durch eine Panne beim Verfassungsschutz.

Dort soll er als Vertrauensperson (VP) beschäftigt gewesen sein und seit Herbst 2016 rund zwei Jahre lang die linke Szene in Göttingen ausgespäht haben. Das teilte die Göttinger Gruppe Basisdemokratische Linke (IL) am Dienstag mit.

„Vertrauliche Informationen, die aufgrund eines Fehlers beim VS im Zuge eines Auskunftsersuchens öffentlich wurden“, hätten es möglich gemacht, den V-Mann zu identifizierten, heißt es auf einer Internetseite, die auch den Namen und ein Foto des 24-Jährigen sowie persönliche Informationen wie Handy- oder Kontonummer veröffentlicht hat.

Weiter ist dort zu lesen: „Im Zuge eines Auskunftsersuchens an das Landesamt für Verfassungsschutz Niedersachsen wurde juristisch gegen einen Sperrvermerk vorgegangen. In den dazu angelegten Akten ist nachvollziehbar, dass der Verfassungsschutz versehentlich nicht geschwärzte Akteninhalte an das Verwaltungsgericht Hannover übersendet hat. Über die darin enthaltenen Begründungen für die Nichtherausgabe der Berichte, die als ‘amtlich geheim gehalten, Verschlussache – vertraulich (Quellenschutz)’ eingestuft sind“, habe der 24-Jährige enttarnt werden können.

Der Verfassungsschutz Niedersachsen kommentierte den Vorgang auf Anfrage unserer Zeitung am Dienstag nicht. Der niedersächsische Verfassungsschutz gebe grundsätzlich keine Auskünfte zu operativen Angelegenheiten, teilte Pressesprecher Frank Rasche mit.

