„Willkommen-Goodbye“: Göttinger Gymnasiasten betreten für ein Wochenende die Musical-Bühne

+ © Otto-Hahn-Gymnasium/nh Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums führen dieses Jahr wieder ein Musical auf: die Geschichte der Familie Steinkamp wird von mehr als 400 Schülern weiter erzählt. © Otto-Hahn-Gymnasium/nh

Das Göttinger Otto-Hahn-Gymnasium probt in diesen Tagen für sein neues Schul-Musical „Willkommen - Goodbye“. Premiere ist am 23. Juni in der S-Arena.

Göttingen – Die erste Pause ist noch nicht vorbei, da strömen die Kinder und Jugendlichen wieder in die Musikräume des Otto-Hahn-Gymnasiums in Göttingen. Im Probenraum der Streicher liegen die Noten für Queens „Don’t Stop Me Now“ auf den Notenständern.

Es ist Projektwoche im Gymnasium – das bedeutet dieses Jahr: Proben für das Schul-Musical, fünf Stunden, jeden Tag. Das Musical hätte eigentlich schon 2022 stattfinden sollen, musste dann aber wegen eines Bombenfunds an der S-Arena abgesagt werden, erzählen Mailin Wenrich und Emma Menssen aus der 10. Klasse.

Schul-Musical des Göttinger OHG sollte bereits 2022 Premiere feiern

Violinistin Emma ist das zweite Mal dabei, genau wie ihre Orchesterkollegin und Cellistin Mailin. Die Vorfreude sei sehr groß und das Proben mache viel Spaß, sagen die beiden.

+ Die letzten Proben für das Schul-Musical „Willkommen - Goodbye“ des Otto-Hahn-Gymnasiums in Göttingen laufen auf Hochtouren. © Privat/nh

Die frischgebackene Abiturientin Carlotta Frey ist für das Musical extra an die Schule zurückgekehrt. „Ich kenne viele aus meinem Jahrgang, die jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen sind um beim Musical mitzumachen“, erzählt die 19-jährige Cellistin. Sie wirkt das dritte Mal beim Musical mit. „Dieses Jahr spielen wir das erste Mal drei Konzerte statt zwei wie sonst.“

Steffen Wieneke leitet das Musical-Projekt. Der drahtige 50-Jährige trägt T-Shirt. Das Tanzen hat er als sein Hobby mit in die Schule gebracht. Das Otto-Hahn-Gymnasium habe einen musischen Schwerpunkt, aber mittlerweile auch fünf Tanzgruppen, erzählt er in der Schulmensa.

OHG-Schul-Musical: Lehrer und Schüler hoffen auf 3.000 Besucher in der S-Arena

Für das Musical studieren Gruppen von je zehn bis 30 Schülern Choreografien im Stil von Hip-Hop und Jazz, aber auch Ausdruckstanz ein. „Der Tanz richtet sich danach, was in der Szene transportiert werden soll.“

+ Steffen Wieneke Lehrer und Musical-Leiter © Johannes Rützel

Das Musical bringe Schüler zusammen, in einem Rahmen, der über das übliche schulische Nivea hinausgehe, begründet Wieneke sein Engagement. Die Schüler trügen so auch viel Verantwortung gegenüber der Gruppe, zum Beispiel, um gut vorbereitet zu sein.

Wieneke hofft auf 3.000 Besucher – von den Einnahmen bleibe nichts übrig, es werde kostendeckend gearbeitet, sagt Wieneke. „Stille Förderer sind Event Pro aus Uslar, die die Technik stellen“, verrät er dann doch noch. Deren Mitarbeiter nähmen sich teilweise Urlaub, um mit uns die Technik in der S-Arena aufzubauen, „Die haben die Wertigkeit der Veranstaltung erkannt.“ (Johannes Rützel)