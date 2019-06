Göttinger Jeehyeon E. wird seit Sonntag vermisst

Der 50-Jährige könnte sich nach Einschätzung der Polizei in hilfloser Lage befinden.

Wie die Göttinger Polizei am Mittwoch mitteilte, verließ der 50-Jährige (Foto) nach Angaben seiner Familie ohne Mitnahme persönlicher Gegenstände gegen 12 Uhr die Wohnung und ist seitdem verschwunden. Eine Verwandte erstattete am Dienstagnachmittag Vermisstenanzeige. Laut Ermittlern kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Göttinger in hilfloser Lage befinden könnte.

Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat kurzes, dunkles Haar mit grauen Strähnen. Er soll zuletzt mit einem blauen T-Shirt, einer beigefarbenen Hose, dunkelbraunen Schuhen und einer dunkelblauen Jacke bekleidet gewesen sein.

Hinweise erbittet die Göttinger Polizei an die Rufnummer 0551 / 491-2115.