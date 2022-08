Göttinger Kiessee Parkrun: Laufserie feiert die 100. Ausgabe

Von: Melanie Zimmermann

Auf fünf Kilometern geht es um den Göttinger Kiessee: Der Parkrun findet bereits seit drei Jahren wöchentlich in der Uni-Stadt statt. © Göttinger Kiessee Parkrun

Der Göttinger Kiessee parkrun feiert Jubiläum. Wer spontan mit einem fünf-Kilometer-Lauf am Samstag, 20. August, mitfeiern will, ist willkommen.

Göttingen – Jeden Samstag um 9 Uhr findet er statt, der Göttinger Kiessee parkrun. An diesem Samstag feiert die Veranstaltung aber ein besonderes Jubiläum: Zum 100-mal gehen am Kiessee Anhänger des wöchentlichen fünf-Kilometer-Laufs an den Start.

Drei Jahre nach dem Start und einer über einjährigen pandemiebedingten Auszeit soll dieser Meilenstein nun gefeiert werden. „Wir haben im Mai 2019 mit unserem ersten Kiessee parkrun begonnen und sind mittlerweile fest in die Wochenendplanung unserer parkrun-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer integriert.“, berichtet Standortleiter Jens Krippahl.

Göttinger Kiessee Parkrun findet seit 2019 jeden Samstag statt - bei jedem Wetter

Bei jedem Wetter treffen sich seitdem Läufer, Walker und freiwillig Helfende jeden Samstag um 9 Uhr am Kiessee, um zwei Runden im eigenen Tempo zu absolvieren und sich danach bei Heißgetränken und Gebäck im Ziel über parkrun und vieles andere auszutauschen.

„Wir konnten hier in Göttingen bislang rund 500 Registrierungen und 2.000 absolvierte Läufe mit gut 300 persönlichen Bestzeiten verzeichnen. Zusammengerechnet entspricht das rund 10.000 Kilometern oder 900 Stunden in Bewegung.

Zufriedene Gesichter: Mitlaufen kann jeder, der Lust auf Bewegung hat. Auch das Alter spielt keine Rolle. © Göttinger Kiessee Parkrun

Hinzu kommen rund 800 Freiwilligeneinsätze von über 60 Helfenden“, rechnet Co-Standortleiterin Laura Botzet vor. Wichtiger als die Zahlen ist den beiden und ihren ehrenamtlichen Mitstreiterinnen und Mitstreitern aber das Miteinander.

Entscheidender Bestandteil des parkrun-Konzepts ist deshalb der „Kaffee danach“, der ebenfalls durch Freiwillige und Teilnehmer im Ziel auf der Grillwiese am Ostufer des Kiessees organisiert wird. Hier werden Kontakte und Freundschaften geknüpft, es wird gefachsimpelt oder man tauscht sich mit den regelmäßig vertretenen Gästen aus anderen parkrun-Standorten aus.

Mitglieder Göttinger Sportvereine nutzen den Lauf als regelmäßige Trainingseinheit

Auch Mitglieder von Göttinger Sportvereinen starten ebenfalls regelmäßig und nutzen parkrun als Teil ihrer Trainingspläne. Dabei sind die Streckenrekorde mittlerweile fest in den Händen von LG Göttingen-Akteuren. Niemand braucht jedoch Angst zu haben, nicht schnell genug für den parkrun zu sein.

„Wir freuen uns über alle neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mit gemeinsam in ihrem Wohlfühl-Tempo aktiv sind. Walker, Hundebesitzer oder Familien mit Kinderwagen sind ausdrücklich willkommen, gerne auch als Helfende. Die Helfenden übernehmen zum Beispiel als Zeitnehmer oder beim Aufbau des Ziels einfache, aber wertvolle Aufgaben in einer positiven Atmosphäre ohne Leistungsdruck. Von Grundschülern bis zur bisher ältesten Teilnehmerin mit über 70 Jahren sind alle Altersklassen bei uns vertreten“, so Krippahl.

Wer bei der 100. Auflage spontan dabei sein möchte: Einfach Laufschuhe an und los. (mzi)

Informationen unter parkrun.com.de/kiessee/

Das Konzept hinter dem Parkrun Der Kiessee parkrun in Göttingen ist Teil einer weltweiten Bewegung. Im Zentrum stehen Gesundheit und soziale Begegnung. Die 2004 in London entstandene Idee ist einfach: Ein kostenloser wöchentlicher fünf-Kilometer-Lauf mit Zeitnahme auf vermessener Strecke. Offen für alle und organisiert von freiwilligen Helferinnen und Helfern. Mittlerweile starten jeden Samstag mehr als 200.000 Teilnehmende an über 2.000 Standorten in 21 Ländern - seit Mai 2019 auch am Göttinger Kiessee, einem von inzwischen 50 deutschen Standorten. (mzi)