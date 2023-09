Göttinger Psychologe und Aktivist Lars Werner: „Ich will, dass wir eine Zukunft haben“

Von: Marvin Hinrichsen

Protest für den Klimaschutz: Die Aktivisten der „Letzten Generation“ polarisieren bei ihren Protestaktionen durch das Lahmlegen des Verkehrs. Hier hält Lars Werner (rechts) ein Transparent bei einer Demo in der Hand. © Benjamin Rückert

Der Göttinger Lars Werner (32) gibt seinen Job als Psychologe auf für ein Leben als Vollzeit-Klimaaktivist. Im Interview spricht er über die Gründe.

Göttingen – Die „Letzte Generation“ polarisiert mit ihren Protestaktionen. Nicht selten nehmen die Aktivisten dafür viel Zeitaufwand und Strafen in Kauf. Viele von ihnen gehen sogar einen Schritt weiter.

So geben manche Klimaaktivisten ihren Job oder ihr Studium auf, um Vollzeit gegen die Klimakrise zu kämpfen. Einer von ihnen ist der Göttinger Lars Werner. Er hat seinen Job als Psychologe aufgegeben, um sich noch mehr engagieren zu können. Im Interview spricht er über seine Beweggründe.

Wer ist der Mensch und Klima-Aktivist Lars Werner?

Ein normaler Typ, Abitur gemacht, in der Kreisliga Fußball gespielt, dann Psychologie studiert, unter anderem mit Schwerpunkt Umweltpsychologie, angefangen zu arbeiten, Weiterbildung zum Psychotherapeuten begonnen und meine berufliche Karriere geplant. Aber die Dringlichkeit der Klimakatastrophe und die schlechte Zukunft, die uns erwartet, hat mich von dem Weg weggeführt und seit 2019 beteilige ich mich an Klimaprotesten. Jetzt auch in Vollzeit.

Haben Sie sich schon früher politisch engagiert?

Nein, nicht wirklich, auch wenn ich aus einem recht politischen Haushalt komme, wo auch viel über Politik gesprochen wurde, wie zum Beispiel über soziale Gerechtigkeit. Ich war aber nie in irgendwelchen Gruppen aktiv.

Gab es ein prägendes Erlebnis, was Sie zum Klimaprotest geführt hat?

Es war der Prozess im Studium, als ich in der Vorlesung Umweltpsychologie saß. Mein Professor hat schon damals gesagt, es ändert sich alles in der Gesellschaft. Entweder es ändert sich durch unser Dasein oder durch eine Katastrophe. Unseren Lebensstandard, wie wir ihn derzeit führen, werden wir so nicht mehr erhalten können.

Protestmarsch von Mitgliedern der „Letzten Generation“ in Göttingen. Auch Lars Werner (Zweiter von rechts) ist unter den Teilnehmern. © Johannes Rützel

Sie haben Ihren Job als Psychologe aufgegeben, um Vollzeit-Aktivist zu sein. War das eine bewusste Entscheidung?

Es war eine sehr bewusste Entscheidung, auch wenn es ein Prozess war. Der Protest, den ich mit der „Letzten Generation“ mache, war nur schwer mit dem Job zu vereinbaren. Ich habe bis zuletzt auch mit Patienten gearbeitet und dadurch hätte ich manche Protestformen nicht durchführen können. Ich halte sie aber für notwendig. Trotzdem war das keine leichte Entscheidung. Es kann aber nur funktionieren, wenn wir uns dem Thema Klimaprotest voll widmen. Es fühlt sich also richtig für mich an.

Hat „Fridays for Future“ genug bewegt?

Ja, zu 100 Prozent! Es ist unglaublich, was das bewirkt hat. Ich selbst bin auch mitgelaufen. Es wurde dadurch ein Bewusstsein geschaffen. Besonders der zivile Ungehorsam, der für so viel Empörung gesorgt hat. Es ist alles Teil eines Prozesses.

Wie verdienen Sie als Vollzeitaktivist Geld?

Momentan finanziere ich mich durch Spenden und durch Ersparnisse.

Sind Sie bereit, Gefängnisstrafen wegen Ihres Klimaprotestes in Kauf zu nehmen?

Ja, dazu bin ich bereit. Es ist immer etwas, dass passieren kann. Es warten auch noch mehrere Gerichtsverfahren auf mich. Ich war auch schon dreieinhalb Wochen im Gefängnis in Bayern. Dennoch ist diese Art von Protest ein notwendiges Mittel, auch wenn das drastische Konsequenzen nach sich zieht.

Viele Menschen scheinen genervt von der „Letzten Generation“. Sorgen die Straßenblockaden nicht eher dafür, dass die Bürger sich dem Thema Klimaschutz verschließen?

Natürlich bin ich der Meinung, dass wir das alles nur zusammen als Gesellschaft demokratisch lösen können. Ich glaube nicht, dass Leute sich dem Thema Klimaschutz verschließen, nur weil sie von uns genervt sind.

Zu Ihren Forderungen gehören neben einem Tempo-Limit auch ein Gesellschaftsrat. Wie kann dieser aussehen?

Ein Gesellschaftsrat ist eine Form der politischen Beteiligung von Bürgern, die zufällig ausgelost werden. Dann wird innerhalb dieses Rates darüber informiert, welche Probleme im Raum stehen –ganz ohne Lobbyismus oder wirtschaftliche Interessen, damit auch hilfreiche Lösungen gefunden werden können.

Vertrauen Sie der Bundesregierung in Bezug auf Klimaschutz?

Momentan bin ich überzeugt davon, dass die Politik das Problem nicht löst. Sie hat es seit Jahrzehnten nicht geschafft, uns aus der Notsituation herauszuholen. Sie schafft es nicht mal, die eigenen Ziele, die nicht ausreichen, einzuhalten. Ich empfinde es als unvernünftig, dieser Regierung zu vertrauen.

Für konkrete politische Änderungen braucht es Mehrheiten. Sehen Sie das auch so?

Natürlich, aber es braucht keine Mehrheiten, um sich an das Grundgesetz oder an die Menschenrechte zu halten. Das ist die Situation: Wollen wir die sein, die etwas verändern, oder wollen wir das alles so laufen lassen und dadurch unsere Werte verraten? Letzteres empfinde ich als würdelos.

Wie wollen Sie andere Nationen, die viel CO2 ausstoßen, von der drohenden Klimakatastrophe überzeugen?

Ich denke, wir wollen alle, dass unsere Kinder in der Zukunft etwas zu essen haben. Das ist doch ein Konsens, auf den wir uns alle verständigen können. Ich bin überzeugt, auf dieser Grundlage ist es dann auch möglich, Lösungen zu finden.

Zur Person Lars Werner (32) hat in Osnabrück Umweltpsychologie studiert, seinen Master machte er in Kassel. Er arbeitete zuletzt in der Jugendpsychiatrie, gab den Job auf, um sich in Vollzeit auf den Klimaprotest zu konzentrieren. Werner lebt in Göttingen. (mhn)

