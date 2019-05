Göttinger Klimaschützer unterstützen Acker-Aktivisten im Werra-Meißner-Kreis

Fridays For Future-Aktivisten in Neu-Eichenberg

+ © Stefan Forbert Lager der Ackerbesetzer gegen das geplante Logistikgebiet bei Neu-Eichenberg. Göttinger Schüler wollen die Aktivisten am Freitag unterstützen. © Stefan Forbert

Fridays For Future-Proteste gehen in neue Runde: Für diesen Freitag hat die Göttinger Ortsgruppe eine Aktion angekündigt - allerdings nicht in Göttingen, sondern in Neu-Eichenberg.