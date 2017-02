Göttinger Kulturzentrum Musa: Land fördert den Ausbau mit 164.000 Euro

Das Kulturzentrum Musa in der Weststadt: Es soll ausgebaut werden. Dafür gibt es finanzielle Unterstützung vom Land.

Göttingen. Rückenwind für das Göttinger Kulturzentrum Musa. Es erhält vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur einen Zuschuss von 164.000 Euro.

Das teilte das Ministerium am Dienstag mit. Der Betrag ist für den technischen Ausbau des Erdgeschosses bestimmt. Das wichtige kulturelle Zentrum in der Weststadt soll umgebaut werden. Die Veranstaltungen in der Musa werden jährlich von 80.000 bis 90.000 Gästen besucht. Genutzt wird das Zentrum derzeit von etwa 50 Bands sowie 60 anderen Gruppen genutzt. Und: Die Nachfrage nach Räumen für kulturelle Arbeit wächst.

Neben der Musa werden vom Land acht weitere Einrichtungen in Niedersachsen vom Land unterstützt. Insgesamt investiert Niedersachsen etwa 770.000 Euro in die Ausbau und die Modernisierung soziokultureller Zentren, um diese Einrichtungen nachhaltig zu stärken. Die Förderungen waren vom Landesbeirat Soziokultur empfohlen worden.

„Mit der Förderung der soziokulturellen Zentren wird mehr Menschen in Niedersachsen kulturelle Teilhabe ermöglicht. Sie sind wichtige Begegnungsstätten für Menschen mit unterschiedlichen Biographien und Herkünften und laden dazu ein, Kultur gemeinsam zu erleben und zu entwickeln“, sagt die Niedersächsische Kulturministerin Gabriele Heinen-Kljajic am Dienstag.