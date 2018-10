Stadlober, Fariña und ein Kult-Buch aus der Beat-Ära

Göttingen. Einen feinen Abend servierte der Literaturherbst dank eines Kult-Buches von Richard Fariña und des Auftritts von Schauspieler Robert Stadlober.

Vergleiche mit dem Schauspieler-Idol James Dean sind nicht zufällig: Richard Fariña stirbt zu einer Hochzeit seines Schaffens. Wenige Tage, nachdem sein erstes – und einziges – Buch im April 1966 erscheint, verunglückt er tödlich, auf dem Sozius eines Motorrades in Kalifornien. Der Roman trägt mit „Been Down So Long It Looks Like Up To Me“ einen jeden PR-Mann wahnsinnig machenden Titel, ist aber dennoch längst Kult geworden – wie die Filme James Deans.

Steidl entdeckt Fariña

Zum Glück hat der Göttinger Steidl-Verlag das Buch nach mehr als 50 Jahren erstmals in deutscher Sprache – treffend übersetzt von Dirk van Gunsteren – und mit einem Stoffcover schön anzufassen, herausgebracht.

So steht das Fariña-Buch auf dem Tisch der Bühne im Alten Rathaus, wo ein besonderer deutscher Schauspieler, Robert Stadlober, aus diesem vorliest – und gerne auch über seine Liebe zum Roman und Autor launig-humorvoll erzählt.

Humorvoller Stadlober

Steidl-Lektor und Moderator Daniel Frisch muss eigentlich gar nicht konkret fragen. Seine Meinungseinwürfe werden vom gut gelaunten Stadlober gerne reflektiert, auch widerlegt. Das passt zum Thema Beat-Literatur und zum Buch.

Nun müssen Beat-Generation-Bücher wie die der Ikonen William S. Burroughs, Jack Kerouacs und Allen Ginsberg nicht jedem Leser gefallen. Sie haben aber einen hohen Aha- und Wiedererkennungseffekt für jene aus der Generation Ü-50. Wilde Studien-Zeit, Love & Peace und freie Liebe, Auflehnung gegen die USA in der Nachkriegszeit – das ist Beat und entwickelt sich zum Teil erst Ende der 60er-Jahre.

Fariña als Prophet

Da hat Fariña sein Ende der 50er begonnene Buch längst fertig. „Es ist erstaunlich, welche prophetischen Züge Fariña entwickelt, wie viel er vorausgesehen hat“, sagt Robert Stadlober und hat völlig Recht.

Campus-Roman

Der Autor verpackt all das in dem Roman in einen Plot um den Griechen Gnossos Pappadopoulis, der sich als Student durch seine Welt lügt, schräge Geschichten erzählt, um Frauen flach zu legen. Er schlitter so in allerhand ernste und noch mehr skurril-witzige Geschichten. Stadlober liest einige von ihnen und wählt sie hervorragend aus.

Fariñas und Gnossos´ Leben mögen Parallelen aufweisen, wie sie auch Vorwort-Schreiber Thomas Pynchon, der Fariña an der Cornell-Univerity begegnete und Freundschaft schloss. Es ist aber keine Autobiografie.

Zum Kult-Buch ist es wohl geworden, weil es eben stellvertretend für die Beat-Ära steht. Aber: Sprachlich ist Rober Fariña dabei ein Vulkan, was gleich die ersten Seiten beweisen. Robert Stadlober geht darin auf, liest mit Inbrunst, die Liebe zum Text ist heraus zu hören. Es ist ein großer Moment dieses Literaturherbstes 2018, den gut 100 Gäste miterleben.

Beat-Ära

Ein Revival der Beat-Ära, wie von Moderator Daniel Frisch erfragt, muss es nicht geben, das meint auch Robert Stadlober, dem sie mit seiner Unangepasstheit gut stehen würde. Er sagt: Die Autoren und Werke sowie die Musik daraus gibt es ja, „sie sind da, warum also ein Revival?“

Jim Morrison war Fan

Fans werden die Bücher von Burroughs, Kerouacs und Ginsberg immer finden, so wie es Doors-Sänger Jimmy Morrison war und Robert Stadlober ist.

Dem Literaturherbst hat Fariña - auch dank Stadlober - schöne 90 Minuten beschert. Und er ist dabei, in Wort und Bild. Ein Foto steht auf der Bühne. Richard Fariña lehnt vor einer Wand, zeigt einen Stinkefinger und lächelt unbedarft-sympathisch dazu. Zu hören ist er ebenfalls, mit seiner Frau Mimi – die Schwester von Joan Baez. Mehr noch: Ein Folk-Album hat Fariña auch gemacht, mit dabei: Bob Dylan. Genug allemal, um einen Kult-Status zu festigen. Daran hindert auch der tragische, frühe Tod mit 29 bekanntlich nicht, James Dean wurde 24. (tko)

Richard Fariña, „Been Down So Long It Looks Like Up To Me“, Steidl-Verlag, Göttingen, 2018, 402 Seiten, 28 Euro.