Göttinger Mathe-Ass rechnet sich bei Bundeswettbewerb aufs Treppchen

Göttingen. Hannah Schlüter aus Göttingen hat einen dritten Preis in der zweiten Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik gewonnen.

Die 18-jährige Abiturientin hatte zuvor am Felix-Klein-Gymnasium mit 889 Punkten und derDurchschnittsnote 1,0 das drittbeste Abitur in Niedersachsen absolviert. Alle Preisträger aus Niedersachsen werden am Dienstag, 12. Dezember, an der Universität Bielefeld ausgezeichnet.

+ Hannah Schlüter © privat/nh

Für alle anderen gibt es eine neue Chance: Die erste Runde des Wettbewerbs 2018 startet bereits im Dezember. Anmeldung im Internet unter: www.mathe-wettbewerbe.de

Rubriklistenbild: © Marcel Kusch/dpa