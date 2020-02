Göttinger Menschenrechtler unterstützen australische Ureinwohner gegen Siemens

Göttingen/München – Australische Ureinwohner haben nach Angaben der Gesellschaft für bedrohte Völker der Darstellung von Siemens-Chef Joe Kaeser widersprochen, dass sie dem Bau der umstrittenen Carmichael Kohle-Mine des indischen Adani-Konzerns in Australien zugestimmt hätten.

In einem Brief würden die Indigenen dem Münchener Unternehmen vorwerfen, ihre Rechte zu missachten und öffentlich irreführende Erklärungen ohne Rücksprache mit den Betroffenen abzugeben, teilte die Göttinger Menschenrechtsorganisation mit.

Die Ureinwohner hätten auch angekündigt, einen Vertreter zu den Protesten während der Siemens-Hauptversammlung an diesem Mittwoch (5. Februar) zu entsenden. Außerdem hätten sie um einen Termin mit der Siemens-Führung gebeten, um ihre Sicht des Projektes darzulegen. Vor dem Versammlungsort will unter anderem die Schülerkampagne „Fridays for Future“ demonstrieren. Siemens hält trotz massiver Proteste an der geplanten Lieferung von Signaltechnik für die Bahnstrecke fest, mit der die Kohle zum Verladehafen transportiert werden soll.

Australische Firmen hätten hingegen aus dem „Siemens-Debakel“ gelernt, berichtete die Gesellschaft für bedrohte Völker. So habe das Bus-Unternehmen Greyhound Australia in der vergangenen Woche angekündigt, seinen Vertrag zum Transport von Arbeitskräften für den Bau der Eisenbahnstrecke zu der Carmichael-Mine nicht über den 31. März 2020 hinaus zu verlängern. Mehrere Dutzend Firmen hätten sich nach breiten Protesten in der Öffentlichkeit bereits aus dem Projekt zurückgezogen.

Rubriklistenbild: © Kay Nietfeld/dpa