Das „erste Mal“ vor 20.000 Zuschauern: Göttinger moderiert Schlagerparty „Viva Willingen“

Von: Melanie Zimmermann

Erinnerungs-Selfie mit dem Publikum: Für den Göttinger war es sein erster Auftritt als Moderator einer Großveranstaltung. Folgt bald der nächste? © Karsten Epler/nh

Start einer Moderatoren-Karriere? Göttinger feiert als Moderator von „Viva Willingen“ mit 20.000 Besuchern eine riesen Schlagerparty im Sauerland.

Göttingen – Vergangenes Wochenende feierten im sauerländischen Willingen 20.000 Schlagerfans eine mega Party bei dem Festival-Open Air „Viva Willingen“. Mittendrin: Karsten Epler aus Göttingen. Als Moderator.

So richtig glauben kann er nicht, was da am vergangenen Samstag, 17. Juni, in Willingen (Kreis Waldeck-Frankenberg) los war. Karsten Epler feierte bei der zehnten – und letzten – Auflage des beliebten Schlagerfestivals „Viva Willingen“ sein Debüt als Moderator.

„Viva Willingen“: Göttinger moderiert OpenAir-Schlagerparty im Sauerland mit 20.000 Zuschauern

Und während andere dieser Zunft zunächst eher „klein“ anfangen, betrat der 40-Jährige gleich die ganz große Bühne und moderierte vor 20.000 Besuchern.

Schlagerparty deluxe: Insgesamt 20.000 Besucher feierten mit dem Göttinger Moderator. © Viva Willingen/nh

„Das war wirklich ein mega gutes Gefühl und hat einfach riesengroßen Spaß gemacht“, erzählt Epler im Gespräch. Mallorca-Star Icke Hüftgold („Modeste Song“) habe ihm am Montag (19. Juni) noch eine Sprachnachricht geschickt, in der er sich für die tolle Moderation bedankt habe. „Das ist schon cool“, freut sich Epler.

Er habe durchweg positives Feedback zu seinem Auftritt als Moderator bekommen. „Bei seinem Debüt lieferte der DJ und Moderator perfekt ab. Animation pur gab es in den kurzen Pausen zwischen den Auftritten der Künstler.“ schreibt die Waldeckische Landeszeitung (WLZ) in ihrem Artikel.

Göttinger als Moderator bei Schlagerparty im Sauerland: Sprachnachricht von Icke Hüftgold

Aber wie kommt man als eher unerfahrener Neuling in Sachen Moderation direkt an einen derart großen Auftritt? Mit seiner Werbeagentur „k.risma“ betreut der Göttinger die Veranstaltung „Viva Willingen“ bereits seit zehn Jahren. Werbung, Grafiken sowie Animationen für die Leinwände während des Festivals stammen alle aus seiner Agentur.

Als 2022 bei der Terminplanung klar wurde, dass Moderator Ruven Rintelmann bei der letzten großen Schlagersause nicht zur Verfügung stehen wird, fragte Veranstalter Horst Schröder kurzerhand Karsten Epler, ob er den Job übernehmen würde. „Ohne lange darüber nachzudenken habe ich direkt zugesagt, obwohl ich so was in der Größenordnung noch nie vorher gemacht habe.“

Vorbereitung auf die erste Moderation einer Großveranstaltung war sehr zeitintensiv

Immerhin, als Teil der Geschäftsführung des Göttinger Tanzhauses Alpenmax hat Epler sowohl mit Schlagerpartys als auch mit kleinen Moderationen erste Erfahrungen sammeln können. Das wusste auch Horst Schröder. Um perfekt auf seinen großen Auftritt vorbereitet zu sein, investierte Epler im Vorfeld der Veranstaltung viel Arbeit.

Akribisch suchte er sich zu jedem Künstler, der bei „Viva Willingen“ auftritt, Infos zusammen zu aktuellen Songs, Neuerscheinungen und mehr.

Wie ein echter Profi, mit zahlreichen Moderationskarten: Moderator Karsten Epler in Aktion. © Viva Willingen/nh

„Insgesamt 21 Künstlerinnen und Künstler sind in Willingen aufgetreten. Ich hatte also einen beachtlichen Stapel an Moderationskarten und habe mir auch extra eine An- und Ab-Moderation im Vorfeld überlegt, damit ich nicht unvorbereitet auf der Bühne stehe.“ Dennoch sei er unfassbar aufgeregt gewesen, kurz bevor es losging. „Das war dann aber komplett verschwunden, als ich anfangen musste.“

Reden konnte ich schon immer gut.

Um 11 Uhr öffneten die Tore des Festival-Geländes. „Ich war schon ab 10.30 Uhr auf der Bühne, weil ich sehen wollte, wie die Zuschauer nach und nach immer mehr werden.“

Wenig später begrüßte der Göttinger dann zum ersten Mal die Partycrew im Sauerland und interagierte mit dem Publikum, als hätte er nie etwas anderes gemacht. „Reden konnte ich schon immer gut, das ist mir dabei definitiv sehr zugute gekommen“, freut sich Epler.

Steht Göttinger Karsten Epler auch in Zukunft als Moderator auf der Bühne?

Zwischen den Auftritten der einzelnen Künstlerinnen und Künstler, darunter Mia Julia, Mickie Krause, Lorenz Büffel, Isi Glück, Peter Wackel und Oli. P, hatte Epler jeweils rund fünf Minuten, die er überbrücken musste, bis der nächste Act die Bühne betrat.

„Ich habe mit dem DJ genau abgestimmt, welche Songs zum Beispiel in diesen Pausen gespielt werden. Die sollten sich natürlich nicht überschneiden mit denen, die der nächste Künstler präsentiert“, erklärt der Göttinger.

Ob er sich weitere solcher Auftritte in Zukunft vorstellen kann? „Auf jeden Fall!“, antwortet Karsten Epler begeistert. Er habe „Blut geleckt“. „Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir wünsche, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist.“ (Melanie Zimmermann)