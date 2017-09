Göttinger Oldie Night: Vorverkauf ist gestartet

Göttingen. Unter dem Motto „Alle guten Dinge sind drei“ hat jetzt der Vorverkauf für die dritte Ausgabe der beliebten Göttinger Oldie Night begonnen.

Das Konzert lockt unter anderem mit den ehemaligen und aktuellen Göttinger Bands Take Five, Aorta, The Original Beatniks, Ur-Panzerknacker, Rathaus Rocker, 25 Bugz, Last Exit und Boom und findet am Samstag, 25. November, in der Soccer Arena statt.

Verkleidungsfreudige Konzertbesucher werden gebeten, in Outfits der 60er, 70er oder 80er Jahre zum Konzert zu kommen, da die drei schönsten Outfits des Abends prämiert werden. Beginn ist um 19 Uhr.

Infos: Göttinger Oldie Night, Samstag, 25. November, 19 Uhr, Soccer Arena, Göttingen, Kartentel. 05 51/ 4 99 80 31, Eintritt 16 Euro zzgl. Gebühr