Das Orchester ist schon im Händel-Festspiele-Fieber

Von: Thomas Kopietz

Internationale Händel-Feststpiele Göttingen 2023: Das Festspielorchester bei den ersten Proben in Göttingen für die Oper Semele – aber noch ohne ihren Chef George Petrou. © Händelfestspiele/nh

Die Spannung bei Akteuren und Zuschauern steigt: Die Proben für die Internationalen Händel-Festspiele in Göttingen haben begonnen

Göttingen – Der Mai steht kulturell in Göttingen stets im Zeichen der Internationalen Händel-Festspiele. Das beim Publikum auch in der Region und weit darüber hinaus gefragte Festival läuft von Donnerstag, 18. bis Pfingstmontag, 29. Mai.

Die ganz heiße Phase wird stets durch den Auftakt der Proben zur Festspieloper eingeläutet. Die Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler daran haben am Freitag begonnen.

Händel-Festspiele Göttingen: Erstmals ist ein Oratorium die Festspieloper

Erstmals in der Geschichte der Festspiele wird mit Semele ein Oratorium, also keine ausgewiesene Händel-Oper, in Szene gesetzt. Premiere ist am 19. Mai im Deutschen Theater.

Den Anfang machte am Freitag das Festspielorchester Göttingen, im Laufe des Wochenendes stoßen die Sängerinnen, Sänger samt Festivalleiter George Petrou hinzu.

Händel-Festspiele tragen den Titel „Hellas!“

Getreu dem Motto der diesjährigen Festspiele „Hellas!“ haben die Vorproben in den vergangenen Wochen in Athen stattgefunden. Mit der Ankunft der Künstler sind auch die Kulissen aus der griechischen Metropole in Göttingen eingetroffen und lagern bei der Göttinger Zufall Logistic Group, um am Montag im Deutschen Theater aufgebaut zu werden.

Händel-Festspiele haben einen griechischen künstlerischen Leiter

In der Titelrolle der diesjährigen „Festspieloper“ Semele ist Marie Lys, in der Rolle des Jupiter Jeremy Ovenden sowie als Juno die Star-Mezzosopranistin Vivica Genaux zu erleben. George Petrou, künstlerischer Leiter der Festspiele, übernimmt Regie und musikalische Leitung der fünf Aufführungen im Deutschen Theater.

Eröffnung am 18. Mai mit dem Oratorium „Hercules“

Eröffnet werden die Internionalen Händel-Festspiele bereits am Donnerstag, 18. Mai, mit dem Oratorium Hercules in der St. Johannis-Kirche Göttingen. Andreas Wolf in der Titelrolle sowie Vivica Genaux und Anna Dennis werden mit dem NDR Vokalensemble vom Festspielorchester unter der Leitung von George Petrou begleitet.

Noch gibt es Karten

Für Veranstaltungen gibt es noch Tickets, vor Ort exklusiv bei der Tourist-Info Göttingen, Markt 8, und dem Deutschen Theater, Theaterplatz 11. Darüber hinaus können Tickets deutschlandweit an allen öffentlichen Eventim-Vorverkaufsstellen erworben werden. Oder über haendelfest.eventim-inhouse.de (Thomas Kopietz)