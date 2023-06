„Natur in der Stadt“: Göttinger Parkhaus hat jetzt einen Wandgarten für den Klimaschutz

Klimaschutz live am Parkhaus Hospitalstraße: An der Nordfassade der einzelnen Etagen wurde ein Wandgarten angebracht. © Melanie Zimmermann

Am Wochenmarktplatz in Göttingen ist ein Vorzeigeprojekt zum Thema „Natur in der Stadt“ entstanden: Ein Wandgarten an der Fassade eines Parkhauses.

Göttingen – Auf dem Göttinger Wochenmarkt entsteht ein Vorzeigeprojekt für „Natur in der Stadt“. Die Stadtverwaltung verwirklicht gemeinsam mit den Stadtwerken Göttingen an der Nordfassade des Parkhauses Hospitalstraße den ersten vertikalen Garten in der City. Es gibt dafür finanzielle Unterstützung von der Europäischen Union.

„Für unsere Klimaziele geht es darum, gerade in der dicht besiedelten Innenstadt nachhaltige Strukturen auf- und auszubauen. Das Projekt des 80 Quadratmeter großen vertikalen Gartens zur Fassadenbegrünung ist ein wichtiger Schritt, vor Ort praktische Erfahrungen für tragfähige Wege der Klimaanpassung zu sammeln“, lobt Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) das grüne Projekt.

Wichtiger Schritt in Sachen Klimaziele: Stadt Göttingen begrünt die Außenfassade eines Parkhauses

Ziel dieser neuen „blaugrünen Infrastruktur“ ist es, Pflanzen und Wasser so zu vernetzen, dass damit Abhilfe gegen Wetterextreme als Folge des Klimawandels und des städtischen Wärme-Insel-Effekts geschaffen werden kann. Im städtischen Raum wird dieses Netz gezielt mit der technischen Infrastruktur – also Kanalsystem, Verkehrsflächen und Gebäude – kombiniert.

Der Ausbau dieser neuen Art der Infrastruktur ist laut Verwaltung ein wichtiger Baustein einer klimaangepassten Stadt, die eine hohe Widerstandskraft gegenüber Wetterextremen haben soll. Maßnahmen, um die Natur zurück in die Stadt zu holen, sind dafür ein vielversprechender Lösungsansatz.

Für die Bewässerung des vertikalen Gartens am Parkhaus wird das Regenwasser, das auf das Parkhausdach anfällt, in einer Zisterne unterhalb des Wochenmarktplatzes gespeichert und zur automatisierten Bewässerungsanlage ins Parkhaus weitergeleitet. So wird die Fassadenbegrünung bedarfsorientiert und präzise mit Wasser und Nährstoffen versorgt.

Fassadenbegrünung am Göttinger Wochenmarkt: Wandgarten wird durch Regenwasser bewässert

„Mit Hilfe der Zisterne und der Pflanzmodule können wir das Regenwasser vor Ort optimal nutzen und leiten es nicht ungenutzt über das Kanalnetz aus der Innenstadt“, sagt Stadtwerke-Projektleiter Andreas Henkel: Sollte die Zisterne einmal trockenlaufen, so ist die Anlage an die Trinkwasserleitung im Parkhaus angeschlossen.

Der vertikale Garten reduziert die Umgebungstemperatur auf folgende Weise: Die etwa 2.000 an der Wand angebrachten Pflanzen verdunsten über ihre Blätter das Wasser und entziehen der Umgebungsluft auf diese Weise Wärme.

Es entsteht die sogenannte Verdunstungskälte. Die Vegetation kühlt ihre Umgebung damit aktiv ab. Außerdem verdeckt die neue Art der Begrünung die Fassade fast komplett. Die Wand kann sich so gar nicht erst aufheizen.

Umgestaltung des Göttinger Wochenmarktes forderte das Fällen von zwölf Bäumen

Um Fernwärmeleitungen im Bereich des Wochenmarktplatzes verlegen zu können, mussten insgesamt zwölf Bäume gefällt werden. „Sie wuchsen seit Jahrzehnten nicht weiter, da ihre Pflanzgruben damals knapper bemessen wurden, als es der heutige Standard vorsieht“, sagt Gudrun Friedrich-Braun, Leiterin des Fachbereichs Stadtgrün und Umwelt.

Bei den insgesamt elf nachgepflanzten Bäumen wurde hingegen auf ausreichend große Pflanzgruben geachtet. Auch zukünftig wird die Stadtverwaltung bei allen innerstädtischen Vorhaben die notwendigen Maßnahmen zur Klimaanpassung im Blick haben. Dazu hat der Göttinger Rat im September vergangenen Jahres einen „Stadtwasser- und -Hitzeplan“ beschlossen. (Bernd Schlegel)