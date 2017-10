Göttinger Pianistin: Klassikpreis für Ana Mazaeva

Göttingen/Münster. Musikalische Virtuosität so weit das Auge reichte: 29 talentierte Musiker hatten sich für den mit 6000 Euro dotierten WDR 3 Klassikpreis der Stadt Münster beworben.

Vier Solisten und ein Streichquartett teilten sich den Gewinn 2017 zu gleichen Teilen. Zu den Preisträgerinnen gehört auch an die Pianistin Ana Mazaeva aus Göttingen.

Ulrich Rademacher, Vorsitzender der Klassik-Preis-Jury zog ein positives Fazit: „Vor dem Hintergrund einer erfreulich hohen Teilnehmerzahl und einer beeindruckenden Leistungsdichte ist die Jury mit dem Ergebnis umso zufriedener.“ Neben Mazaeva wurden mit Philipp Hubert (Würzburg), Marvin Pecher (Holzerlingen) und Clara Isabella Siegle (Hohenbrunn) drei weitere Pianisten ausgezeichnet. Auch das baden-württembergische Streichquartett Leo Esselson, Estelle Demetria Weber, Felicitas Frücht und Amadeus Weilacher wurden prämiert. Da mit der Vergabe des Klassikpreises auch ein Konzertengagement verbunden ist, lieferten die ausgezeichneten Musiker bereits am Tag nach ihrer Prämierung im Matineekonzert in der Musikhochschule Münster den öffentlichen Beweis ihrer Virtuosität. Das Konzert wurde von WDR 3 mitgeschnitten und wird am Samstag, 16. Dezember, ab 20.04 Uhr im Radioprogramm gesendet.

Den Klassikpreis stiften der Westdeutsche Rundfunk und die Stadt Münster seit über 20 Jahren gemeinsam und zu gleichen Teilen. Er wird für die beste Interpretation eines Meisterwerkes der erweiterten deutsch-österreichischen klassischen Tradition verliehen, also für die Interpretation eines vollständigen Werks von Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn Bartholdy und Brahms. Die Herausforderung besteht in der künstlerischen Durchdringung, der interpretatorischen Leistung und im Durchhalten des Spannungsbogens über die Gesamtdauer des Vortrags. Wer eine Einladung zum Klassikpreis erhalten wollte, musste sich zuvor im Bundeswettbewerb Jugend musiziert einen ersten Preis erspielt haben. (ana)