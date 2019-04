Göttinger Polizei sucht für Ausstellung Exponate aus der Weimarer Republik

Erinnerungen an die Göttinger Polizei in der Weimarer Republik: Dazu werden Ausstell ungsstücke gesucht.

Göttingen – „Freunde - Helfer - Straßenkämpfer“ ist eine Wanderausstellung über die Geschichte der Polizei in der Weimarer Republik überschrieben, die im Mai nach Göttingen kommt. Die Polizei sucht nun Exponate aus dieser Zeit, die mehr über die Arbeit der Beamten in der Uni-Stadt erzählen.

In der Weimarer Republik von 1918 bis 1933 entstanden neue Vorstellungen, wie eine Polizei sein sollte. Man wollte durch verschiedene Reformen eine bürgernahe, hilfsbereite Polizei schaffen. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei sollte gestärkt und das schlechte Ansehen aus der Kaiserzeit abgelegt werden „Wir ermöglichen mit unserer Ausstellung ein Aufarbeiten der Polizeigeschichte in Niedersachsen. Ich halte es für wichtig, zu wissen wie und warum sich die Polizei so entwickelt hat“, sagt Polizeipräsident Uwe Lührig. Um der Ausstellung eine regionale Note zu verleihen, sind alle eingeladen, Erinnerungen an diese Zeit beizusteuern.

In Göttingen wird die Schau zwischen vom 20. Mai und bis 30. Juni im Landgericht Göttingen an der Berliner Straße zu sehen sein. Wer ensprechende Gegenstände besitzt, die einen Bezug zur Göttinger Polizei zur Zeit der Weimarer Republik aufweisen, kann sich unter der Rufnummer 05021/8877880 beim Polizeimuseum Niedersachsen melden.