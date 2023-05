Göttinger Polizist ist angeklagt: Körperverletzung im Amt?

Einsatz am Kornmarkt

+ © Screenshot: Youtube/Welt Nachrichten/nh Körperverletzung im Amt? Im Juli 2021 machte bei Twitter ein Video des besagten Polizeieinsatzes am Göttinger Kornmarkt die Runde. © Screenshot: Youtube/Welt Nachrichten/nh

Um einen Polizeieinsatz vor knapp zwei Jahren in der Göttinger City geht es bei einem Prozess. Angeklagt ist ein 33-jähriger Beamter.

Göttingen – Knapp zwei Jahre nach einem aufsehenerregenden Einsatz in der Göttinger Innenstadt hat am Montag der Prozess gegen einen der beteiligten Beamten vor dem Amtsgericht Göttingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-jährigen Polizisten Körperverletzung im Amt vor.

Zu dem Vorfall war es im Juli 2021 gekommen, als die Beamten gegen 6.30 Uhr morgens am Kornmarkt die Personalien eines Betrunkenen feststellen wollten, der zuvor in der Fußgängerzone durch pöbelndes und aggressives Verhalten aufgefallen war. Als der 30-Jährige sich dagegen zur Wehr setzte, soll der Beamte beim Versuch, ihn zu fixieren, diesem sieben- bis neunmal mit der behandschuhten Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Rechtsanwältin gibt Erklärung ab

Zu Beginn des Prozesses gab Rechtsanwältin Anthea Pitschel zunächst eine Verteidigerklärung für ihren Mandanten ab. Der 33-Jährige sei seit 2014 bei der Polizei Göttingen tätig, vor seiner Ausbildung an der Polizeiakademie habe er als Zivildienstleistender beim Rettungsdienst gearbeitet. Bis zu dem angeklagten Vorfall habe es keine einzige Beschwerde über den Beamten gegeben, dieser sei vielmehr für sein ausgesprochen soziales und professionelles Verhalten bekannt.

Der Vorfall hatte großes Aufsehen erregt, weil kurz darauf in den sozialen Medien zwei Videos kursierten, die ein Augenzeuge mit seinem Handy aufgenommen hatte. Darauf war zu sehen, wie ein Beamter einem am Boden liegenden Mann ins Gesicht schlug.

Lautstakes und aggressives Verhalten

Nach Angaben der Verteidigerin war der betreffende Mann schon vorher einer anderen Polizeistreife durch lautstarkes und aggressives Verhalten aufgefallen. Kurze Zeit später hätten die Kollegen um Unterstützung gebeten. Als der 33-Jährige gemeinsam mit einem Praktikanten am Kornmarkt ankam, hätten sie zunächst versucht, den Mann zu beruhigen.

Dieser habe sich jedoch ständig weiter aggressiv verhalten und sich geweigert, die Hände auf die Wand zu legen, um seine Personalien feststellen zu können. Ihr Mandant habe den Eindruck gehabt, dass der Mann die körperliche Auseinandersetzung gesucht habe und jederzeit mit einem Angriff von ihm zu rechnen sei.

Kopfkontrollgriff gelingt nicht

Um dies zu unterbinden, habe er ihn mit einem Kopfkontrollgriff fixieren wollen, dies sei jedoch nicht gelungen. Stattdessen habe der 30-Jährige ihn so umklammert, dass er zu Boden stürzte und der 30-Jährige mit seinem ganzen Gewicht auf dem Beamten landete.

Der Mann habe ihm dann zwei Schläge ins Gesicht verpasst und derart stark im Nacken umklammert, dass er akute Luftnot und Angst gehabt habe, dass Bewusstsein zu verlieren. Um sich aus dem Griff zu lösen, habe er ihn in die Brust gebissen.

Beamte legen Handfesseln an

Gemeinsam mit den drei anderen Beamten habe er versucht, den auf dem Rücken liegenden Mann zu fixieren. Dieser habe jedoch weiter geschlagen und getreten. Als dieser sich der Aufforderung widersetzte, sich auf den Bauch zu drehen, habe ihr Mandant ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Erst nach den letzten beiden Faustschlägen hätten sie den Widerstand des Mannes überwinden und ihm schließlich Handfesseln anlegen können. Später stellten sie fest, dass er in seiner Bauchtasche neben seinem Ausweis auch ein Einhandmesser dabeihatte.

Der 30-Jährige war danach mit dem Rettungswagen in eine Klinik gekommen. Laut Protokoll des Rettungsdienstes zeigte er sich „stark renitent und sehr aggressiv“. Bei der Untersuchung wurden mehrere Prellungen und Schürfwunden festgestellt. Eine Blutentnahme ergab einen Alkoholwert von 1,63 Promille.

Polizist erlitt diverse Verletzungen

Auch der Polizist hatte diverse Verletzungen erlitten. Gravierender waren indes die sonstigen Folgen: Neben den Handy-Videos war damals in den so genannten sozialen Medien auch der Name des Polizisten veröffentlicht worden. Dies habe zu einem Shitstorm und einer Hetzjagd geführt, berichtete die Verteidigerin. Es sei sogar ein Kopfgeld auf ihren Mandanten ausgesetzt worden.

Dieser habe mehrere Wochen unter Polizeischutz gestanden. Die Anfeindungen seien so groß gewesen, dass er und seine Ehefrau in eine andere Stadt umgezogen seien. (Heidi Niemann)