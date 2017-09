Göttinger Preis für Zivilcourage: Anmeldung bis zum 6. Oktober

Göttingen. Wer hat gehandelt, geholfen, gesprochen, geklärt, wo andere sich unsichtbar gemacht haben? Bereits zum fünften Mal wird der Göttinger Zivilcouragepreis verliehen.

Der Präventionsrat für die Stadt Göttingen und die Bürgerstiftung Göttingen verleihen die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung. Wer Menschen in Gefahr hilft und gegen körperliche wie verbale Angriffe in Schutz nimmt, zeigt Zivilcourage. Couragiertes Handeln kann ebenso bedeuten, sich zunächst in Sicherheit zu bringen und Hilfe zu organisieren.

Ausgezeichnet werden mutige Menschen, die auch in unbequemen Situationen handeln, wenn sich Andere abwenden und wegschauen. Wie schon in den Vorjahren würdigen die Stadt Göttingen und die Bürgerstiftung Göttingen mit der Verleihung Menschen, die „Gesicht zeigen“, und die durch ihr verantwortungsvolles Verhalten ein Vorbild für andere geben.

Schulen, Polizei, Feuerwehr, Sportvereine, alle anderen Göttinger Einrichtungen und insbesondere Bürger sind aufgerufen, couragiertes Handeln zu sehen und darüber zu berichten. Die Kandidaten für den Zivilcouragepreis 2017 können sich nicht selbst melden, sondern werden durch Dritte vorgeschlagen.

Vorschläge mit Kurzbeschreibung des Beispiels, das einen Bezug zu Göttingen hat , können bis Freitag, 6. Oktober bei der ürgerstiftung Göttingen Lange Geismarstr. 71, 37073 Göttingen, Tel. 0551-38489872 oder E-Mail: zivilcouragepreis@buergerstiftung-goettingen.de eingereicht werden.

Weitere Infos:www.buergerstiftung-goettingen.de/zivilcouragepreis

Die öffentliche Preisverleihung wird am 2. November, ab 18 Uhr, im Alten Rathaus stattfinden.