Göttinger Rudelsänger spenden 750 Euro für den Verein Jugendhilfe

Göttingen – Jede Menge Hobby-Sänger versammelten sich im ausverkauften Jungen Theater für den guten Zweck: Beim zweiten vorweihnachtlichen Benefiz-Rudelsingen in Göttingen kamen 750 Euro zusammen, die an Verein Jugendhilfe Göttingen gespendet werden.

Beim Rudelsingen treffen sich Menschen jeden Alters in lockerer Atmosphäre, um gemeinsam aktuelle Hits und alte Gassenhauer zu singen. Dabei werden sie von einem Vorsänger angeleitet und von einem Pianisten begleitet. Die Texte werden mit einem Beamer an die Wand projiziert. Das 2011 in Münster geborene Format zum Mitsingen erreicht inzwischen bundesweit viele Menschen, wie der Veranstalter mitteilt

Jörg Hillmann und Ingeborg Erler laden bereits jetzt zur nächsten Runde ein: Am 29. Januar startet das 35. Göttinger Rudelsingen um 19.30 Uhr im Jungen Theater in der ehemaligen Voigtschule. Wer dabei sein will, kann sich online unter rudelsingen.de oder pantheon.de Karten sichern oder bei Verfügbarkeit an der Abendkasse besorgen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf elf Euro und an der Abendkasse zwölf Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr.