Göttinger Sartorius AG peilt bis 2025 vier Milliarden Euro Umsatz an

Boom bei der Sartorius AG: 2018 setzte der Labor-Zulieferer 1,57 Mrd Euro um, 2020 soll die Zwei-Mrd-Marke geknackt sein. Fünf Jahre später will der Konzern den Umsatz auf vier Mrd Euro verdoppeln.

Diese ehrgeizigen Ziele stellte Vorstandsvorsitzender Dr. Joachim Kreuzburg am Freitagabend den Aktionären bei der Hauptversammlung in der Göttinger Lokhalle vor. Der Konzernlenker sieht beste Chancen für die Umsetzung: Er geht davon aus, dass der Markt für Biotechnologie-Medikamente in den kommenden Jahren weiter rasant wächst – insbesondere in Nordamerika und China.

Der Grund: Für viele der Medikamente, die zum Beispiel im Kampf gegen Rheuma oder andere entzündliche Immunerkrankungen eingesetzt werden, läuft jetzt der Patentschutz aus, und Nachahmer-Präparate (Biosimilars) drängen auf den Markt.

Für die Herstellung und Entwicklung dieser Heilmittel benötigen die Kunden Sartorius-Produkte, ist sich Kreuzburg sicher. Mit Blick auf den Zukauf von weiteren Unternehmen kündigte er an: „Für uns sind Akquisitionen ein Werkzeug, uns Innovationen zu sichern.“

+ Dr. Joachim Kreuzburg, Vorstandsvorsitzender der Sartorius AG. © Hubert Jelinek Ein Aktionärsschützer stellte deshalb die Frage, wie Sartorius verhindern will, dass chinesische Firmen die Produkte aus dem Sartorius-Konzern einfach kopieren und selbst auf den Markt bringen. Vorstandsvorsitzender Kreuzburg hatte dafür ein passendes Beispiel, wie dies in seinem Unternehmen effektiv verhindert wird: Für die Inbetriebnahme von Laborwaagen, die seit 20 Jahren auch in China gefertigt werden, müssen Elektronik und feinmechanische Teile der Waage gekoppelt werden. Die entscheidende Software für diesen Kalibrierungsprozess läuft auf einem zentralen Rechner in Göttingen – nicht in China.

Die Zahlen, die das Unternehmen vorlegte, überzeugten auch die sonst so kritischen Aktionärsschützer. „Gut, besser, Sartorius“: So lobte ein Vertreter die Entwicklung bei dem Unternehmen. Diese zeigt sich in den Aktienkursen. Seit Jahresbeginn schnellten die Papiere in die Höhe: Die Stammaktie stieg von 87,60 auf aktuell 136,75 Euro.

Sartorius feiert im kommenden Jahr sein 150-jähriges Bestehen

Sartorius wurde im Jahr 1870 gegründet und feiert damit 2020 sein 150-jähriges Bestehen.

Das Unternehmen ist in zwei Sparten gegliedert: In dem Bereich Lab Products & Services ist unter anderem die Produktion von Laborwaagen aufgegangen, für die das Unternehmen schon seit seinen Anfängen bekannt ist.

Der Bereich Bioprocess Solutions ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen, unter anderem durch strategische Zukäufe von Unternehmen. Dort werden Produkte für die biopharmazeutische Industrie hergestellt.

Der Vorstand der Sartorius AG besteht aus insgesamt vier Mitgliedern: Vorstandsvorsitzender ist Dr. Joachim Kreuzburg. Als Finanzvorstand fungiert Rainer Lehmann. Seit Anfang Januar gehören René Fáber als Leiter der Unternehmenssparte Bioprocess Solutions sowie Gerry Mackay als Chef der Sparte Lab Products & Services dem Vorstand an. Neben dem Hauptsitz in Göttingen mit 2600 Mitarbeitern gibt es auch einen Produktionsstandort im nordhessischen Guxhagen mit zurzeit 400 Beschäftigten.