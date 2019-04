Göttinger Schüler versetzen dem Müll eine klare Abfuhr

+ © Per Schröter Frühjahrsputz XXL in Göttingen-Grone: Den Schülerinnen und Schülern der Erich Kästner-Grundschule schien die Arbeit Spaß zu machen. © Per Schröter

Göttingen – „Jetzt bekommt der Müll ‘ne Abfuhr – Einfach gemeinsam!“ lautet das Motto des 16. Göttinger Frühjahrsputzes XXL, bei dem sich in dieser Woche ehrenamtliche Helfer in Göttingen der Sauberkeit in ihrem Wohn-, Arbeits- und Freizeitumfeld widmen. Am Montag machten die Schüler der Erich Kästner-Grundschule in Grone den Auftakt.