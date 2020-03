Göttinger Stadtverwaltung bietet Fahrdienst zu Gräbern auf Parkfriedhof an

Göttingen – Für Besucher des Göttinger Parkfriedhofs Junkerberg, insbesondere für mobilitätseingeschränkte Menschen, bietet die Stadtverwaltung erneut einen kostenlosen Fahrdienst zu den Grabstätten an.

Das Angebot, das es schon in den Vorjahren gab, kann von Mittwoch, 1. April, bis Sonntag (Totensonntag), 22. November, genutzt werden.

Jeweils mittwochs und freitags steht in unmittelbarer Nähe der Endhaltestelle des Stadtbusses (Heinrich-A.-Zachariä-Bogen) am Parkfriedhof Junkerberg zwischen 14.30 und 16.30 Uhr ein Taxi für Fahrgäste bereit. Zusätzliche Fahrten finden im November am Volkstrauertag und am Totensonntag statt.

Ab sofort können außerdem in der Friedhofsverwaltung während der bekannten Öffnungszeiten wieder Transportwagen für Pflanzen oder Blumenerde gegen ein Pfand ausgeliehen werden.

Weitere Informationen zum Fahrdienst oder zur Ausleihe der Transportwagen gibt es bei Friedhofsverwaltung der Stadt Göttingen unter der Rufnummer 0551/400-5211.