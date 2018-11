Göttinger Studentin Nadine Klose in georgischer Trickfilm-Jury

Göttingen. Die Göttinger Studentin Nadine Klose durfte in diesem Jahr bei dem zehnten jährlichen internationalen Animationsfilm-Festival „Tofuzi“ in Georgien in der internationalen Jury sitzen.

Gemeinsam mit ihren drei Jurykollegen bewerteten sie die unterschiedlichen Filme und kürte die Sieger. Dafür reiste sie Anfang Oktober für eine Woche nach Batumi.

„Georgien ist ein sehr kleines Land mit wenigen eigenen Animateuren, deshalb ist es schon was Besonderes, dass sich das Festival so lange gehalten hat“, erzählt Klose.

Als Vorsitzende des Fördervereins des German Center of modern Art wurde sie dank ihrer Kooperationen mit georgischen Jugendlichen für die Position ausgewählt. In diesem Jahr waren georgische Jugendliche zum zweiten mal zu Animationsworkshops im Rahmen des „Festival of Young Animation Film“ zu Gast in Deutschland. Der Förderverein hat den Jugendlichen neben dem Workshop auch die Region rund um Kassel und Hann. Münden gezeigt. Auch der Festival Direktor von „Tofuzi“ war bei diesem Besuch dabei.

In der Festivaljury wurde die Kasselanerin zur Vorsitzenden gewählt. Mit ihren Jurykollegen bewertete sie die Trickfilme in unterschiedliche Kategorien, wie etwa: Filme für Kinder, Filme von Kindern, internationale Trickfilme, Gifs und einige mehr.

Während ihres Aufenthalts in Georgien wurde Klose zu einem weiteren Filmfestival nach Aserbaidschan eingeladen. Da sich der Termin allerdings mit dem Semesterbeginn überschnitt, lehnte sie die Teilnahme ab.

In Zukunft plane der Förderverein weitere internationale Projekte, unter anderem mit Polen, Russland oder Armenien. So sollen beispielsweise Workshops angeboten werde, die auf den „Vater und Sohn“ Comics von Erich Ohser basieren. Dabei sollen kurze, prägnante Comics mit drei Bildern entstehen, die von Vater und Sohn handeln, aber die Gegebenheiten der Stadt, in welcher der Workshop stattfindet, einbeziehen.

Der Grundgedanke sei laut Klose „wieder diese Verbindung zwischen zwei Orten, die dann zusammen etwas Neues mittels Kunst und Kultur hervorbringen“.

Ein weiteres Projekt, das ihr besonders am Herzen liege, sei die Zusammenarbeit mit einem polnischen Verein, der mit Jugendlichen mit geistiger Behinderung zusammenarbeitet. „Dort entstehen Malereien oder auch Kunstwerke, die genäht sind. So etwas wollen wir auch bei uns machen“, sagt die Studentin. Damit soll gezeigt werden, dass auch solche Menschen „großartige Kunst machen“, so Klose.