Bravo-Rufe für James-Bond-Filmusik in der Lokhalle

Standing Ovations für das GSO mit Mary Carewe. Nicht nur für James-Bond-Fans ein Hochgenuss war die Nacht der Filmmusik mit Titelsongs aus den Agentenfilmen.

Das Göttinger Symphonie Orchester unter Leitung von Nicholas Milton mit Gesangssolistin Mary Carewe setzte die bekannten Melodien dynamisch um. Das Publikum spendete Standing Ovations.

Zum Start gibt es einen Trommelwirbel und Blackout. Als das Licht wieder angeht, fehlt der Dirigent. Stattdessen schleicht sich zum James-Bond-Theme ein Mann wie der Agent auf die Bühne. Schwere Zweifel kommen auf. Ist er es wirklich? Nicht ganz so perfekt wie auf der Leinwand wirken die wendigen Sicherungen.

Dann wird klar: Was der Mann wie eine Pistole in der Hand hält, ist tatsächlich ein Dirigentenstab. Mit seinem Taktstock steuert Nicholas Milton das Orchester sicher durch alle musikalischen „Gefahren“. Überzeugend vermittelt er den Eindruck, dass für seine Crew keine Aufgabe so schwer ist, dass sie nicht spielend gemeistert werden könnte.

Auf dieser Grundlage nimmt er die Zuhörer mit auf eine Zeitreise durch die James-Bond-Film-Geschichte und beginnt 1962 mit „007 takes the lektor“. Und sogleich stellt sich ein, was den Abend ausmacht: Egal ob Querflöten oder Posaunen, Harfe oder Kontrabass den Klang bestimmen - mit schwebender Leichtigkeit füllt die Musik die Halle mit ihren starken Streben.

Zunächst in roter Robe sorgt Gesangssolistin Mary Carewe für ein weiteres Highlight. Die Sängerin habe die Songs aus den Filmen mit dem britischen Royal Philharmonic Orchestra aufgenommen, beschreibt Milton ihre Verbundenheit zum Thema. Und auch wenn sie nicht – wie Tina Turner – eine der Originalinterpreten der Songs ist, lässt sie es mit ihrer ausdrucksstarken Stimme mit vielen Schwingungen an nichts fehlen. Nach ihrem ersten Song ist schon früh am Abend das erste Bravo aus dem Publikum zu hören.

In „We have all the time in the world” glänzt Helmut Pöhner auf der Trompete. Und wieder weiß der charmante Dirigent aus Australien den Abend mit einer berührenden Geschichte zu bereichern. Mit Louis Armstrong sei der Song aufgenommen worden, als der Star-Trompeter bereits sehr krank war. Er hätte nur einen Take spielen können. Dieser Take sei für die Aufnahme genommen worden.

Mit tosendem Applaus und Standing Ovations ging das großartige Konzert in der voll besetzten Lokhalle nach zweieinhalb Stunden nicht ohne Zugabe zu Ende. Und es machte Lust auf mehr – vielleicht beim Silvester- oder Neujahrskonzert?

Eine Marotte im Publikum konnte auch die große Leistung nicht mindern. Um sich ohne Zeitverlust auf den Weg zu machen, nahmen sich einige Menschen nicht mehr die Zeit, den Künstlern mit ihrem Applaus zu danken.

Sonntag in Einbeck

Wer den Abend mit James Bond nicht miterleben konnte, hat am heutigen Sonntag, 8. Dezember, eine weitere Chance. Um 17 Uhr tritt das Göttinger Symphonie Orchester mit Mary Carewe in der PS.Speicher-Halle in Einbeck auf. Von Ute Lawrenz