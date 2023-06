Neues Programm des Göttinger Symphonieorchester: Musik aus bekannten Videospielen

„Aufbruch in eine neue Ära“: Göttinger Symphonieorchester kehrt in die Stadthalle zurück

Von: Per Schröter

Göttingen GSO-Chefdirigent und künstlerischer Leiter Nicholas Milton (Mitte) stellte zusammen mit Geschäftsführerin Franziska Vivaldi und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Gerd Rappenecker das Programm für die Spielzeit 2023/24 vor. © Per Schröter

Das Göttinger Symphonieorchester stellt sein neues Programm für Spielzeit 2023/24 vor. Für das Orchester geht es endlich zurück in die Stadthalle.

Göttingen – Die kommende Spielzeit steht für das Göttinger Symphonieorchester (GSO) ganz im Zeichen der Rückkehr in die sanierte Stadthalle. Am Donnerstag stellten Chefdirigent Nicholas Milton und GSO-Geschäftsführerin Franziska Vivaldi das Programm für die Saison 2023/24 vor.

„Für uns wird diese Spielzeit ein Aufbruch in eine neue Ära“, betonte Nicholas Milton, „auch wenn dann erst die darauffolgende Saison 24/25 komplett in der Stadthalle gespielt wird.“

Rückkehr in die Göttinger Stadthalle: Symphonieorchester spielt zweimal in dem sanierten Veranstaltungsort

Fünf Jahre hat das GSO auf seine angestammte Hauptspielstätte verzichten müssen und war für die großen Konzerte in die Lokhalle ausgewichen. Auch wenn die offizielle Wiedereröffnung der Stadthalle erst für Anfang kommenden Jahres geplant ist, wird es im Rahmen eines „Soft-Opening“ bereits in diesem Jahr dort zwei Konzerte geben.

Auch in der kommenden Spielzeit wird das GSO wieder in Begleitung von Chören auftreten: Ende Januar werden die Kantorei St. Jacobi, die Göttinger Stadtkantorei und der Göttinger Universitätschor dabei sein. (Archivbild) © H.-P. Niesen

Seine „Heimkehr“ in die Stadthalle feiert das GSO bereits am Sonntag, 15. Oktober, mit einer Matinee, bei der Beethovens „Leonore-Ouvertüre Nr. 3“ und Brahms „Symphonie Nr. 2“ gespielt werden. Ebenfalls als Sonntags-Matinee wird am 12. November die „West Side Story“ mit Violinist Edward Walton zu hören sein.

„Beide Konzerte sind für uns ein Probelauf“, betonte Nicholas Milton, für den eine bestimmte Frage über der gesamten Spielzeit stehe: Wie klingt das alles in der „neuen“ Stadthalle?

Göttinger Symphonieorchester eröffnet die neu-sanierte Stadthalle Ende Januar

Bevor das GSO diese dann am 27. Januar 2024 unter Begleitung gleich dreier Chöre (Kantorei St. Jacobi, Göttinger Stadtkantorei und Göttinger Universitätschor) mit Beethovens neunter Symphonie offiziell eröffnet, wird es noch drei große Konzerte in der Lokhalle geben.



Am 5. Oktober mit Musik von Mussorgsky, Schostakowitsch und Dvorák, am 24. November mit dem Promenadenkonzert „Rhapsody in Blue“ und dem Frank Dupree Trio, am 9. Dezember unter dem Titel „Symphonic Salsa“ mit Dirigent Rasmus Baumann sowie den Klazz Brothers & Cuba Percussion und am 17. Dezember mit Tschikowskys „Schwanensee“ (zusammen mit der Ballettschule art la danse aus Göttingen).

„Als GSO sind wir immer auf der Suche nach neuen Formaten, um auch neue Besuchergruppen zu gewinnen“, betonte Franziska Vivaldi. So habe man diesmal neben der vorweihnachtlichen Symphonic Salsa mit kubanischen Klängen unter anderem auch ein Konzert unter dem Titel „World of Gaming“ mit Musik aus Videospielen ins Programm aufgenommen. Mit „Peter und der Wolf“ und „Der Schneemann“ sei auch wieder für Kinder und Familien etwas dabei.

Neues Programm des Göttinger Symphonieorchester: Musik aus bekannten Videospielen

Als einen „Aufbruch nach der Schließung der Stadthalle und Corona“ bezeichnete der GSO-Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Gerd Rappenecker das erste gemeinsam von Nicholas Milton und Franziska Vivaldi erstellte Spielzeit-Programm.

„Hier wird ein echtes Feuerwerk gezündet“, so Rappenecker. Einerseits würden die „alten Freunde“ des Göttinger Symphonieorchester ihre musikalischen Genusszeiten erleben dürfen, andererseits würden aber auch neugierige „Newcomer“ auf ihre Kosten kommen. „Ich jedenfalls freue mich auf diese Saison“, so Rappenecker. (Per Schröter)

Der Abonnement-Vorverkauf für die Saison hat begonnen. Das komplette Programm gibt es unter gso-online.de.