Nach dem Titel ist für die Göttinger Tänzerinnen und Tänzer vor dem Titel - sie haben die WM im Blick

Göttingen: Geschafft! Das A-Team des Tanzsportteams Göttingen hat den Titel in der Bundesliga für Standarttanz-Formationen geholt. Wir Trainer und zwei Tänzer vor dem letzten Turnier besucht.

Platz 1. Zieht ein Notenrichter für die Göttinger A-Formation der Standardtänzer beim Finalturnier am heutigen Samstag in Nürnberg diese magische Ziffer, dann ist die Truppe um Head-Coach Markus Zimmermann Bundesliga-Meister der Standardformationen – und fährt im Herbst zur Weltmeisterschaft. Zimmermann ist ein offener und gleichwohl zurückhaltender Typ. Seine Augen glänzen, wenn er sagt: „Es wäre das Größte.“ Es ist das Größte: Die Göttinger haben am Samstag in Nürnberg auch das letzte Turnier der Serie gewonnen.

25 Jahre Trainer

25 Jahre ist er „der Trainer“ für mehrere Generationen nachgewachsener Tänzerinnen und Tänzer in Göttingen. Ein Vierteljahrhundert lang hat er daran gearbeitet, mit seinem Team ganz nach oben zu kommen.

Das aber ist im Tanzen ungleich schwerer als in anderen Sportarten, abhängig nicht von erzielten Toren oder gelaufenen Zeiten. Richter werten über die Darbietungen, vergeben Platzierungsziffern, also den Tabellenplatz in einem Bundesliga-Turnier. Das ist nicht immer gerecht. Und: Es gibt Verbindungen von Vereinen zur Liga, zu Funktionären.

Fünf Jahre Dritter

Markus Zimmermann beschwert sich darüber nicht. Er sagt: „Wir sind fünf Jahre nacheinander Dritter geworden.“ Vor einem Turnier stand – auch für die Sportjournalisten – oft schon fest: Göttingen wird Dritter. „Dann immer wieder davon zu sprechen und zu vermitteln, wir wollen nach oben, das ist für das Trainerteam schon schwierig.“ Doch sie haben weiter gemacht, vielleicht auch, weil das Credo, das einst Olli Kahn malträtierte, lautet: „Weiter, immer weiter.“

+ Maija Burkhardt

Weiter verbessern

Wir wollen uns immer verbessern, als einzelne Tänzer und als Formation.“ Diese Worte sagt Maija Burkhardt. Sie ist 16, das Nesthäkchen im Team der acht Paare. Maija ist weit, gedanklich, wie tänzerisch. Für sie ist es spannend, auch mit einem viel Älteren in der Formation zu tanzen. Wo gibt es das sonst im Spitzensport? Und, wo können sonst wirklich Frauen und Männer so im Sport zusammenwirken? Für Markus Zimmermann macht genau das den besonderen Reiz dieses Sports aus – dazu kommt die faszinierende Synchronität beim Tanzen. „Wenn das passt, bekomme ich eine Gänsehaut.“ Den Sport bedingungslos lieben müssen alle, die im Göttinger A-Team dabei sind. Denn sie arbeiten hart wie Profis, sind aber reine Amateure. Kurzum: Sie leben für ihren Sport und legen noch Geld obendrauf. Das Team hat zwar Sponsoren, aber dieses Geld, und die Einnahmen des „Heimspiels“ vor 2500 Zuschauern in der S-Arena geht für die Reisen, die Ausrüstung und Kleidung drauf.

+ Tjark Buchwald

17 Stunden Training pro Woche

17 Stunden in der Woche trainieren die Göttinger vor einem Turnier. Im Trainingslager sind es gar zwölf Stunden pro Tag. Undenkbar für einen Fußballprofi. „Es ist aber nicht immer körperlich belastend“, sagt Markus Zimmermann. Denn oft heißt es: Stehen, Zuhören, Korrigieren. „Wann tanzen wir endlich wieder?“, fragen dann auch Maija Burkhardt und Partner Tjark Buchwald (19).

Die beiden jedenfalls ordnen Vieles ihrem Sport unter. Tjark studiert momentan „auf Sparflamme Medizin“. Maija besucht das Felix-Klein-Gymnasium, das Abi ist noch weit.

Fokus aufs Tanzen

Sie sind über ganz normale Tanzkurse, dann über das Probetraining im C-Team und später via B-Team in die A-Formation gekommen. Sie sind talentiert. „Das reicht aber nicht“, sagt Buchwald, der sich sein Können hart erarbeitet hat. „Etwa zehn Prozent sind Talent“, sagt der Coach.

Der Nachschub für die Formationen ist also gesichert. „Spielertransfers“ also Einkäufe gibt es nicht. Auch das künstlerische Konzept ist zementiert: Die Göttinger setzen stark auf eine stimmige Musik, weniger auf spektakuläre Choreografien. Ein stimmiges Paket soll es sein. Das hat sich herumgesprochen, eingeprägt – bei Zuschauern und Wertungsrichtern.

Lohn für die Philosophie

Markus Zimmermann freut sich darüber, weil es Lohn für seine Philosophie ist: „Wir wollen uns immer verbessern.“ Die Platzziffern Eins sind das Ergebnis einer jahrzehntelangen Arbeit. „Man muss daran glauben, das ist unser Ziel“, spricht die 16-jährige Maija aus, was der 48-jährige Trainer denkt.

Fester Glaube an den Titel

So glauben sie alle fest an den Titel. Die Vorbereitung läuft wie immer: Anfahrt mit dem Bus am Turniertag. Viereinhalb Stunden Vorbereitung für Ankleiden und aufwendige Maske – alles in Eigenarbeit! – bei den Frauen, 45 Minuten bei den Männern. Sie entspannen dann – mit einfärbten schwarzen Haaren – vor dem Fernseher, gucken Wintersport – bis es heißt: rein in die Halle, aufwärmen. Diesmal aber ohne Fußball, der sonst vor dem Training von den Jungs gern filigran bearbeitet wird. Und dann geht es raus aufs Parkett – endlich. Maija und Tjark sind dann optisch kaum wiederzuerkennen, deutlich gealtert – schlicht andere Menschen in einer Makeup-Maske. Innerlich aber sind sie ganz bei sich, und beim Team.

WM im Blick

Nach dem Titelgewinn wird der Trainer wohl in einer ruhigen Minute zurückblicken – auf viele Jahre mit dem A-Team, den Talenten, den Reisen – und kurz darauf wieder denken: „Es geht weiter, immer weiter.“ Denn die WM winkt, für ein echtes Team, das endlich da steht, wo es hinwollte: auf Platz 1.