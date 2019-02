Göttinger Tanzsportler gewinnen erneut: Turniersieg in Braunschweig

Bundesliga im Formationstanz

+ © Archiv/Hubert Jelinek Die Göttinger Tanzsportformation siegte auch in Braunschweig: Damit haben damit eine richtig gute Ausgangsposition für das abschließende Turnier in Nürnberg. © Archiv/Hubert Jelinek

Das ist Wahnsinn: Die Mannschaft des TSC Schwarz-Gold Göttingen hat am Abend das Formationstanzturnier in Braunschweig gewonnen und fährt mit einem kleinen Vorsprung zum abschließenden Turnier, das am 9. März in Nürnberg stattfindet.