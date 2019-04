Göttinger Taxi-Zentralen wollen für eine Stunde den Hörer nicht abnehmen

Beteiligung an Protestaktion

Bundesweiter Protest: Daran wollen sich auch die Taxizentralen in Göttingen beteiligen.

Göttingen – Wer am heutigen Mittwoch zwischen 12.30 und 13.30 Uhr in Göttingen ein Taxi rufen möchte, könnte Probleme bekommen, da der Anruf vermutlich nicht angenommen wird. Die Göttinger Taxi-Unternehmer wollen sich für eine Stunde an einer bundesweiten Protestaktion beteiligen.