Göttinger Theater im OP zeigt Eigenproduktion "Schattenseiten"

Eigenproduktion „Schattenseiten“: Neues Theaterstück unter der Regie von Klaus-Ingo Pißowotzki am ThOP in Göttingen.

Die Eigenproduktion „Schattenseiten“ unter der Regie von Klaus-Ingo Pißowotzki des Göttinger Theaters im OP (ThOP) spielt mit kulturellen Unterschieden und Missverständnissen.

Im Zoo begegnen sie sich zum ersten Mal. Bezeichnenderweise vor einem Raubkatzengehege treffen die Serbin Marusa Dubrovka (Yvette Rother) und Andrew Turner (Philipp Schlöter) im New York der 1950er Jahre aufeinander. Sie verlieben sich, er macht ihr einen Heiratsantrag. Mit der Hochzeit könnte die Story vorbei sein. Doch im ThOP fängt die Geschichte damit erst an.

Denn die Frau aus Osteuropa fürchtet einen Fluch aus ihrer Heimat: Wenn sie sich starken Gefühlen hingebe, werde sie sich in eine Raubkatze verwandeln. Deshalb ist Sex für sie ein Tabu. Um das Gesagte darzustellen, tanzen fünf „Katzen“ in hautengem schwarzen Outfit hinter einer durchscheinenden schwarzen Wand Marusas nicht zu zähmende Gefühle (Anisha Blanke, Ursula König, Malin Ramswig, Darja und Polina Berenson).

Unterschiedliche Sichtweisen auf eine Situation

In den Sitzungen bei einem Therapeuten (Florian Hallaschka) setzt sich die Geschichte des jungen Paars wie ein Puzzlespiel zusammen. Aus den Gesprächen erwachsen Erinnerungen, in kleinen Szenen werden sie lebendig, bringen nicht nur Marusas Gefühle zum Kochen. Dass Andrew und Marusa vieles unterschiedlich deuten, zeigt eine Episode, die in der Erinnerung beider fortlebt: Als Marusa eines Tages nach Hause kommt, findet sie ihren Mann mit einer Arbeitskollegin – dicht an dicht sitzt er mit Helen (Yasemin Dittmann) auf dem Sofa.

Während Andrew dem Therapeuten von Marusas übertriebenem Entsetzen über das schlichte Problemgespräch zu seiner verfahrenen Ehe berichtet, schildert Marusa ein Techtelmechtel der beiden – die wilden „Katzen“ beginnen zu brüllen (Choreographie: Pauline König, Kostüme Polina Berenson, Bühnenkonzept: Klaus-Ingo Pißowotzki).

Ein Mann, der seine Gefühle in Zaum halten muss

Diese Elemente bereichern das Stück ebenso wie ein Video, das den Nachhauseweg von Helen durch Straßen in der Nacht zeigt und ihre Angst sicht- und spürbar macht. Als eine Philosophin (Ann-Christin Otte) William Blakes „The Tyger“ ins Spiel bringt, beginnen die Katzen, das Gedicht zu rezitieren.

Yvette Rother spielt eine Marusa, die auch körperlich von ihrem Fluch eingezwängt wird. In den wenigen, kurzen Momenten, in denen sie sich ein kleines Stück aus ihrer Regelwelt herauswagt, bewegt sie sich lockerer, wird für Sekunden freier.

Aus dem verliebten, ungezwungenen Andrew macht Philipp Schlöter einen Mann, der seine Gefühle in Zaum halten muss: Er wird zusehends verkrampfter, verzweifelt. Ihre Zerrissenheit zwischen Liebe und Vernunft zeigt Yasemin Dittmann als Helen.

Und wie die anderen Darsteller in kleineren Rollen verstehen es die Katzen und der Zoowärter (Marcel Smolinski) zu glänzen.

Nächste Vorstellungen am Dienstag, 15. 10., Mittwoch, 16.10. und Freitag, 18.10. Weitere Termine im Internet unter thop.uni-goettingen.de