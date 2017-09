Göttinger Uni-Medizin: Hilfe beim Kampf gegen Übergewicht

Göttingen. Über aktuelle Hilfsmöglichkeiten für stark übergewichtige Patienten informiert die Adipositas-Ambulanz der Universitätsmedizin Göttingen.

Beginn des Vortrags ist am Mittwoch, 4. Oktober, um 16 Uhr im Konferenzraum der Inneren Medizin der UMG im dritten Stock des Bettenhauses zwei.

Dabei geht es darum, was getan werden kann, wenn herkömmliche Gewichtsreduktionsmethoden keinen langfristige Erfolg bringen. Vorgestellt werden Ansätze aus internistischer und chirurgischer Sicht. So geht es beispielsweise um die Themen Schlauchmagen, Magenbypass, Hautstraffung sowie Endobarrier. Bei diesem Verfahren wird ein dünner und flexibler Plastik-Schlauch unterhalb des Magens in den Dünndarm implantiert. Dadurch wird eine Barriere zwischen der verzehrten Nahrung und der Dünndarmwand hergestellt, so dass die Nahrung ohne Nährstoffaufnahme hindurch rutscht. Dadurch kann unter anderem der Blutzuckerspiegel wirksam gesenkt und Gewicht reduziert werden.

Referenten sind Prof. Dr. Dirk Raddatz von der Klinik für Gastroenterologie und Endokrinologie, Privat-Dozent Dr. Alexander Beham von der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie sowie Dr. Adam Stepniewski von der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie. Weitere Informationen zur Arbeit der Göttinger Adipositas-Ambulanz gibt es im Internet.

Kontakt: Universitätsmedizin Göttingen, Adipositas-Ambulanz, Tel. 0551/39-66315, E-Mail: adipositas@med.uni-goettingen.de

Weitere Infos gibt es im Internet.