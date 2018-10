Göttinger Unternehmen kämpft gegen die Produkt-Piraterie

Schwarz ist Trumpf: Stefanie Werner und Michael Kappler von Schneider-Kreuznach zeigten auf der Photokina in Köln das neue Design für die Marke „B+W“-Filter.

Göttingen. Präzision und hohe Qualität ist das Markenzeichen für die Produkte des optisch-feinmechanischen Unternehmens Jos. Schneider Optische Werke (kurz: Schneider-Kreuznach).

Das gilt nicht nur für die in Göttingen gefertigten Filmobjektive, sondern auch für die Filter der zum Unternehmen gehörenden Marke „B+W“, die im Mittelpunkt des Messeauftritts des Unternehmens bei der Photokina in Köln standen.

„Auch in der Digitalfotografie haben Filter ihre Bedeutung“, sagte Produktmanager Michael Kappler. Auch wenn nach Ansicht des Experten durch die elektronische Bildbearbeitung Filter zur Anpassung der Farbwiedergabe überflüssig geworden sind, können andere Dinge schwer ausgeglichen werden. Er nannte beispielsweise Spiegel-Effekt, die durch einen Polarisationsfilter ausgemerzt werden.

Auch ist der Einsatz von Neutraldichtefilter bei zuviel Licht seiner Ansicht nach besser, als der Versuch, es hinterher durch ein Bildbearbeitungsprogramm zu korrigieren.

„Die Sonnenbrille für die Objektive ist immer die bessere Wahl“, so Kappler. Sein Unternehmen entwickelt die B+W-Filter ständig weiter, um sie für die stetig steigende Kameraauflösungen anzupassen.

Unternehmen aus dem asiatischen Raum versuchen, die Produkte der Traditons-Marke zu kopieren, berichtet das Unternehmen. Um der Produkt-Piraterie und Fake-Produkten entgegenzuwirken, hat Schneider-Kreuznach für die B+W-Filter ein neues Produkt-Design entwickelt, das auf der Photokina vorgestellt wurde: Die Verpackung ist jetzt schwarz mit einem eingeprägtem Logo. Außerdem gibt es ein Sicherheitsetikett mit Hologramm, das sich je nach Blickwinkel von Rot ins Blau wandelt. Zusätzlich ist die Filter-Hülle aus Kunststoff jetzt grau und mit Logo.

Gibt man den mitgelieferten Zahlen-Code auf der Internetseite ein, kann man zusätzlich überprüfen, ob das Produkt im Schneider-Kreuznach-Werk gefertigt wurde.

Das Unternehmen Biermann und Weber (B+W) wurde 1947 in Berlin gegründet und gehört seit 1985 zu Jos. Schneider. Das Mutterunternehmen mit Sitz in Bad Kreuznach hat weltweit rund 600 Mitarbeiter, davon sind 40 (inklusive drei Auszubildende) in Göttingen tätig.