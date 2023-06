Göttinger Urteil: Lange Haftstrafen wegen Drogenhandels

Von: Heidi Niemann

Marihuana-Plantage: Darum ging es unter anderem in einem Prozess vor dem Landgericht Göttingen. (Symbolbild) © EPA/Abir Sultan/dpa

Wegen Drogenhandels hat das Landgericht zwei Männer verurteilt. Der Hauptangeklagte soll laut Urteil für 62 Monate in Haft.

Göttingen – Das Landgericht Göttingen hat zwei mutmaßliche Lieferanten der Göttinger Drogenszene zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Der 35-jährige Haupangeklagte erhielt wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in fünf Fällen eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten.

Gericht ordnet Unterbringung in Entziehungsanstalt an

Der zweite 39 Jahre alte Angeklagte erhielt wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie Beihilfe in zwei Fällen eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. Außerdem ordnete das Gericht an, dass die beiden Angeklagten in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Beide seien selbst drogenabhängig. Der 35-Jährige müsse zuvor sieben Monate in Strafhaft verbringen, entschied das Gericht.

Ein weiterer 38 Jahre alter Angeklagter erhielt wegen Beihilfe zum Drogenhandel sowie Besitzes von Drogen eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird.

Beschaffungsfahrt nach Frankfurt

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 35-Jährige im Mai vergangenen Jahres gemeinsam mit dem 39-jährigen Mitangeklagten eine Beschaffungsfahrt nach Frankfurt unternommen hatte. Der 38-Jährige habe dabei als Fahrer fungiert. Der Hauptangeklagte habe dann in Frankfurt rund zehn Kilo Marihuana zum Preis von 40.000 Euro erworben, um diese später gewinnbringend zu verkaufen.

Der 39-Jährige habe die Drogen mit dem Pkw nach Göttingen bringen sollen, sagte der Vorsitzende Richter David Küttler. Der 35-Jährige sei dagegen mit dem Zug zurückgefahren, um sich nicht dem Risiko auszusetzen, mit Drogen erwischt zu werden.

Polizei schöpft Verdacht

Die Polizei hatte allerdings im Vorfeld Verdacht geschöpft, dass eine Beschaffungsfahrt geplant sein könnte. Die Beamten stellten dann fest, dass beide Angeklagte im Pkw in Richtung Frankfurt unterwegs waren. Als sich der 39-Jährige auf der Rückfahrt befand, wurde er bei Reiskirchen von der Polizei gestoppt. Als die Beamten das Auto durchsuchten, entdeckten sie die zehn Kilo Marihuana.

Auch nach dieser „Panne“ blieb der 35-Jährige weiter im Drogengeschäft tätig. So habe er zum 1. August unter einem Decknamen eine Drei-Zimmer-Wohnung in der Göttinger Bürgerstraße angemietet, sagte der Vorsitzende Richter.

Professionelle Marihuana-Plantage

Dort habe er in zwei Räumen eine professionelle Marihuana-Plantage eingerichtet, die mit automatischer Bewässerung, Belüftung und einer Lichtanlage ausgestattet gewesen sei. Als im November vergangenen Jahres die Polizei zur Durchsuchung anrückte, fanden die Beamten dort 142 Marihuana-Pflanzen. Außerdem lagerten dort elf Beutel Marihuana sowie mehrere Plastikbeutel mit Kokain. (Heidi Niemann)