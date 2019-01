Göttinger Verein spendet für peruanisches Frauenhaus

10 000 Euro

+ © Hans-Peter Niesen Unterstützen misshandelte und missbrauchte Frauen in peruanischen Cuzco: (von links) Carola Kleinjohann, Dr. Stephan Kleinjohann sowie Rosa Maria Schnepf und Gabi Braun vom Verein „Cristo Vive Europa-Partner Lateinamerikas“. © Hans-Peter Niesen

Carola und Dr. Stephan Kleinjohann haben dem Frauenhaus Sonqo Wasi in Cuzco in den peruanischen Anden 10 000 Euro gespendet. Die Zufluchtsstätte wird von dem in Göttingen in ansässigen Verein „Cristo Vive Europa-Partner Lateinamerikas“ unterstützt.