Göttinger Versicherungsbeschäftigte im Warnstreik

+ © Richter/nh Angestellte aus den Gothaer Betrieben und der Regionaldirektion der VGH beim Streik in Hannover . © Richter/nh

Göttingen. Rund 300 Beschäftigte eines privaten Versicherungsgewerbes in Niedersachsen sind am heutigen Dienstag in den Warnstreik getreten.