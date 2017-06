Göttinger Warentauschtag am Samstag: Kostenlose Schnäppchen für alle

Göttingen. Schnäppchenjäger sind am Samstag, 17. Juni, zum Göttinger Warentauschtag willkommen. Dort darf jeder kostenlos mitnehmen, was er braucht.

Zwischen 10 und 14 Uhr sind die Pforten bei der Neuen Arbeit Brockensammlung, Levinstraße 1, zum Tauschen geöffnet. Organisiert wird die Aktion von den Göttinger Entsorgungsbetrieben, dem Fachdienst Umwelt der Stadtverwaltung und der Neuen Arbeit Brockensammlung.

Beim Warentauschtag können funktionsfähige Gebrauchsgegenstände, die für den Müll viel zu schade sind, neue Liebhaber finden. Getauscht werden Bücher, Fahrräder, Haushaltswaren, Elektrokleingeräte, Kleinmöbel, Kindertextilien, Spielzeug und Pflanzen.

Warentausch in Göttingen ohne Geld

Der Warentauschtag funktioniert ohne Geld und unter dem Motto: Es kann mitgebracht werden, was noch funktioniert. Es kann mitgenommen werden, was gebraucht wird. Auch wer nichts mitbringt, kann etwas mitnehmen. Wem etwas gefällt, der kann so viel mitnehmen, wie er tragen kann.

Ein Wertausgleich für die mitgebrachten Waren findet nicht statt. Damit erfüllt der Warentauschtag eine soziale Komponente. Die mitgebrachten Waren werden am Eingang gesichtet.

Ein zeitaufwändiges Wiegen entfällt. Alles muss natürlich intakt und gebrauchsfähig sein. „Verschmutzte, gammelige Dinge, sehr alte Elektronikgeräte, Matratzen, Autoreifen, Federbetten und Kleidung für Erwachsene und potenziell gefährliche Abfälle wie Farben und Lacke werden nicht zum Tausch zugelassen“, sagt Maja Heindorf von den GEB.

Ganzjährig geöffnet ist übrigens das Gebrauchtwarenkaufhaus der Neuen Arbeit Brockensammlung. Ergänzend zum Warentauschtag gibt es auf der Homepage der GEB eine Tauschbörse, die kostenlos genutzt werden kann.

www.geb-goettingen.de

