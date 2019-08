Göttinger Wirtschaftsempfang: Eine Stadt voller Schätze

Wirtschaftsempfang in der Lokhalle: Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler sprach vor mehreren hundert Gästen.

Göttingen – Die Uni-Stadt ist voller Schätze: Das belegte Göttingens Oberbürgermeister am Dienstag eindrucksvoll mit vielen Beispielen beim Wirtschaftsempfang in der Lokhalle.

Mehrere hundert Gäste waren dabei. Dabei sparte Köhler nicht mit Positiv-Entwicklungen: So habe im Bereich der Logistik die Ansiedlung er Firma Distribo und die Investitionen der Firma VGP bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. „Die Erweiterung des Logistikparks auf Rosdorfer Gemeindegebiet konnte schnell und erfolgreich umgesetzt werden. Das ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie Stadt und Umland eng miteinander arbeiten, um das Beste für die Menschen und die Wirtschaft herauszuholen“, sagte Köhler.

Er berichtete, dass Unternehmen in ihre logistischen Abläufe investieren. „Unterstützt werden sie dabei von starken Logistikdienstleitern vor Ort.“

Nach Angaben des Oberbürgermeisters ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Göttingen permanent hoch. Beispielhaft erwähnte das Stadtoberhaupt das dynamische Wachstum der Sartorius AG und deren vollständige Standortverlagerung ins Industriegebiet Grone.

Die Mayer Feintechnik konzentriere ihre Aktivitäten an einem neuen Standort im Science Park. Laut Köhler planen die Qioptiq Phontonics GmbH & Co. KG und die Dikon Eletronik & IT GmbH eine Standortverlagerung dorthin: „Sie stehen kurz vor dem Abschluss eines Grundstückserwerbs von der Stadt.“

Positiv hat sich aus Sicht von Köhler auch der alte Güterbahnhof entwickelt – die Sycor GmbH und das Goethe-Institut sind jetzt dort ansässig.

Brachliegende Gewerbeflächen auf der Siekhöhe sollen bald reaktiviert werden, so Köhler. Ein Baustein dazu ist aus seiner Sicht der Verkauf des Gebäudes (samt Grundstück) der früheren Göttinger Gruppe an ein Unternehmen aus der Uni-Stadt. Außerdem hob das Stadtoberhaupt das Quartier am alten Sartorius-Standort hervor: „Hier entsteht ein ganz neues Viertel.“

Für die musikalische Umrahmung sorgte der Rosdorfer Chor „Voices“, die drei bekannte Lieder mitgebracht hatten.