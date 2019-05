Göttinger Wissenschaftler entwickelt automatisches Verfahren für Technologie-Test

Abhilfe schafft nun eine von Dr. Patrick Harms vom Institut für Informatik der Universität Göttingen entwickelte Technologie, die viele Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit im virtuellen Raum automatisch erkennt. Zur Überprüfung seiner Technologie wählte Harms zwei virtuelle Szenarien aus: Bei der „Kaffee-Szene“ soll der Benutzer eine Tasse holen, sie genau unter der Kaffeemaschine platzieren und den passenden Knopf drücken.

+ Dr. Patrick Harms vom Institut für Informatik derUniversität Göttingen © privat/nh

In einem anderen Szenario musste der Benutzer einen Zettel kopieren. Die neue Technologie arbeitet in drei Schritten: Zunächst werden die einzelnen Bewegungen von Probanden in der virtuellen Realität (VR) detailliert erfasst und daraus Aktivitätslisten erstellt. Im zweiten Schritt sucht das von Harms entwickelte Computerprogramm „Mausi-VR“ automatisiert nach typischem Nutzerverhalten. Das Verhalten wird vom Programm im dritten Schritt hinsichtlich vordefinierter Auffälligkeiten bewertet.