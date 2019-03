Göttinger Wissenschaftler präsentiert Ergebnisse zur Herkunft der Anatomiesammlung

Anatomie am Kreuzbergring: Eine Sammlung wirft Fragen zur Herkunft auf.

Seit August 2017 forscht Dr. Michael Markert zur Herkunft der über 400 Schnittserien menschlicher Embryonen und Feten in der „Humanembryologischen Dokumentationssammlung Blechschmidt“.

Am Freitag, 22. März 2019, stellt der Wissenschaftshistoriker die Ergebnisse seiner Forschung einer interessierten Öffentlichkeit vor. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Großen Hörsaal des Zentrums Anatomie, Kreuzbergring 36. Der Professor Erich Blechschmidt leitete von 1942 bis 1974 das Anatomische Institut in Göttingen. In seinen Publikationen machte der Mediziner kaum Angaben über Herkunft und Gewinnung der embryonalen und fetalen Präparate, die seiner Forschung und Lehre zugrunde lagen.

Das wirft grundlegende ethische Fragen auf – insbesondere für die ersten Jahre seiner Göttinger Tätigkeit während des Nationalsozialismus.

Infos:uni-goettingen.de