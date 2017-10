Künftiges Wissenschaftsmuseum: Forum Wissen wird Erlebnis Forschung bieten

Göttingen. Besucher können ab Ende 2019 in einem neuen Göttinger Museum selbst erfahren, wie Wissenschaftler forschen. Dieser Bauabschnitt wird etwa 18 Millionen Euro kosten.

Am Mittwoch wurde das Projekt „Forum Wissen“ von Verantwortlichen der Universität, von Ausstellungsmacher Dr. Joachim Baur von der Berliner Agentur „Die Exponauten“ sowie Unterstützern vorgestellt.

„Wir schaffen ein offenes Haus, das alle einlädt, Wissenschaft zu erleben“, sagte Uni-Präsidentin Prof. Dr. Ulrike Beisiegel. Im ehemaligen Zoologischen Institut neben dem Zentralen Omnibusbahnhof entsteht die Basisschau des neuen Wissenschaftsmuseums.

+ Die ehemalige Zoologie am Göttinger Bahnhof: Hier wird das künftige Wissenschaftsmuseum zu finden sein. Die Eröffnung ist Ende 2019 geplant. © Schlegel Schon jetzt beginnt unter der Leitung des Erfurter Architekturbüros „Gildehaus. Partner“ der Um- und Rückbau des Gebäudes, um den originalen Zustand von 1877 annähernd wiederherzustellen. „An diese akademische Tradition knüpfen wir an und schaffen zugleich etwas ganz Neues“, machte Dr. Marie Luise Allemeyer, Direktorin der Zentralen Kustodie der Universität Göttingen, deutlich. Das „Forum Wissen“ verbindet auf besondere Weise Forschung und Lehre sowie Ausstellung und Dialog.

Für die Umsetzung der Schau wurde der Berliner Ausstellungsmacher Dr. Baur gewonnen, der schon für das Museum Friedland sowie die Ausstellung über Nobelpreisträger Stefan Hell verantwortlich zeichnete. Sammlungen der Uni

„Unser Anspruch ist es, die vielfältigen Sammlungen der Universität Göttingen zum Strahlen zu bringen und wichtige Diskussionen anzustoßen – über die Grundlagen und die gesellschaftliche Rolle von Wissenschaft, in der Vergangenheit, vor allem aber auch in der Gegenwart und Zukunft“, kündigt Dr. Baur an. Dabei soll ein möglichst breites Publikum angesprochen werden.

Unterstützung von Firmen aus der Region

Das Projekt „Forum Wissen“ wird von Firmen und Förderern aus der Region unterstützt. Bislang sind etwa 1,5 Millionen Euro zugesagt.

Davon kommen allein 500 000 Euro von der Niedersächsischen Sparkassen-Stiftung und von der Sparkasse Göttingen. Für beide ist es das größte Einzelengagement der vergangenen Jahre. Außerdem haben zahlreiche weitere Firmen aus der Region zugesagt, sich für das Projekt zu engagieren: Dazu gehören die AKB Stiftung, die Mahr GmbH, die Ottobock HealthCare GmbH, die KWS Saat SE, die Sartorius AG, die Symrise AG, die Tedox KG und die Thimm Group GmbH & Co. KG.

Den Löwenanteil des 18-Millionen-Projekts wird der Steuerzahler schultern: Der Bund wird das „Forum Wissen“ mit zehn Millionen Euro unterstützen. 3,9 Millionen Euro sind beim Land Niedersachsen beantragt.

Um die breite Bevölkerung für das Projekt zu interessieren, wird es am Sonntag, 22. Oktober, von 14 bis 17 Uhr einen Workshop im Hörsaal des künftigen Forums geben. Motto des Nachmittags: „Wir wollen es wissen“.

Unterdessen bekommt die Universität Göttingen zahlreiche Anfragen von anderen Hochschulen, die ähnliche Projekte zum Thema Wissenschaftsmuseum planen. Für das „Forum Wissen“ sollen zudem eine Vielzahl von Objekten der 74 Uni-Sammlungen, die an 30 Standorten zu finden sind, digitalisiert werden. Ziel ist es, Teil eines digitalen europäischen Museums zu werden. Erste Ergebnisse der Bemühungen sind bereits im Internet zu finden. Weitere Infos gibt es hier.