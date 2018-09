Göttinger Zollbeamte finden 10.000 Zigaretten

Glimmstängel in Safttüten versteckt

+ © Hauptzollamt Braunschweig/nh Wenig Fruchtgehalt: In den Safttüten versteckt fanden die Zöllner eine große Menge Zigaretten. © Hauptzollamt Braunschweig/nh

Hann. Münden/Göttingen. Bei einer Fahrzeug-Kontrolle haben Göttinger Zöllner am Parkplatz Hackelberg an der A7 bei Hann. Münden mehr als 10.000 Zigaretten entdeckt. Teilweise waren die Glimmstängel aus Rumänien in Safttüten versteckt.