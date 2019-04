Göttingerin Katja Rudolph im Finale des Ideen-Expo Slam

Forscherin am Deutschen Primaten Zentrum

+ © Stefan Rampfel/dpa Blick ins Deuitsche Primatenzentrum in Göttingen © Stefan Rampfel/dpa

Mit ihrem Vortrag „Von Liebe und Gesundheit in Larvensifakas“ hat sich Katja Rudolph die Teilnahme am Science Slam der Ideen-Expo in Hannover gesichert. Am 21. Juni tritt die Göttingerin gegen sechs weitere Wissenschaftler bei der Ideen-Expo in Hannover an.