Was verbindet uns Menschen? Göttingerin wandert 1.270 Kilometer am „Eisernen Vorhang“

Von: Johannes Rützel

Teilen

Schnürt schon mal die Schuhe: Katharina Kastendieck aus Göttingen macht sich auf eine 1270 Kilometer lange Wanderung entlang des Grünen Bandes, das einst der Eiserne Vorhang zum Ostblock war. Mit dabei hat Kastendieck den Wanderstock ihres Vaters. © Johannes Rützel

Die Göttingerin Katharina Kastendieck fragt sich, was uns Menschen verbindet. Beim Wandern am Eisernen Vorhang will sie das nun herausfinden.

Göttingen – „Was verbindet uns und hält uns zusammen?“ Diese Frage stellt sich Katharina Kastendieck aus Göttingen. Antworten erhofft sie sich auf einer Wanderung entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze zu finden, dem sogenannten 1.270 Kilometer langen grünen Band, früher bekannt als Eiserner Vorhang.

Am Samstag, 10. Juni, will die 43-Jährige im sächsischen Bad Elster an der tschechischen Grenze loslaufen. Am 26. August ist die Ankunft im Ostseebad Boltenhagen bei Lübeck geplant. Jeder der möchte, ist herzlich eingeladen, sie auf dem Weg ein Stückchen zu begleiten.

Göttingerin will 1.270 Kilometer entlang des „Eisernen Vorhangs“ wandern

Über den Begriff „Spaltung der Gesellschaft“ will Katharina Kastendieck mit Menschen ins Gespräch kommen und dem auf den Grund gehen, was uns zusammenhält. „Beim Laufen verarbeitet man Erlebtes“, sagt Katharina Kastendieck und breche Hierarchien auf.

In der öffentlichen Debatte wurde vor allem während der Covid-Pandemie so viel schwarz-weiß gedacht, bemängelt Kastendieck, Schubladendenken sei weit verbreitet gewesen. „Dabei sind Menschen ja sehr komplexe Individuen.“ Für die Gesellschaft wünsche sie sich mehr Mitgefühl und dass sich Menschen wieder mehr in andere hineinversetzen, anstatt sie zu verurteilen.

Beim Laufen verarbeitet man Erlebtes.

Die ersten Rückmeldungen auf ihre Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten an der Strecke seien sehr positiv, erzählt die Wanderin. Sie übernachte zum Beispiel in Bad Elster in einem Wellnesshotel, im Harz in einem Schäferwagen und im Garten des Franziskanerklosters Hülfensberg, viele Menschen seien sehr hilfsbereit gewesen.

Die Vorfreude ist Katharina Kastendieck beim Pressetermin anzumerken. Auf Wanderschaft zu gehen, das sei schon immer ein Traum von ihr gewesen. In Anlehnung an die Tradition der Walz der Zimmerleute hat sie sich auch ein Lied zurechtgelegt, mit dem sie gegebenenfalls um Obdach bitten möchte.

Mit dabei ist außerdem ein Stock, den ihr Vater – ein leidenschaftlicher Wanderer – geschnitzt und mit Schlaufe und Spitze versehen hat.

Noch nie länger als drei Tage am Stück zu Fuß unterwegs: Göttingerin freut sich auf tolle Begegnungen

Kastendieck selbst ist noch nie länger als drei Tage am Stück zu Fuß unterwegs gewesen. Es werde wohl ein gewisses Grenzerlebnis werden, gibt sie zu und schiebt hinterher, dass sie natürlich hoffe, es zu schaffen und auch, dass sie auf der Reise auf tolle Begegnungen freue.

Am Wochenende vom 8. bis 10. Juli ist sie in Kassel zu Gast. Am Wochenende darauf besucht sie Göttingen und wird mit dem Juraprofessor Alexander Thiele einen Teil der Strecke abwandern. (Johannes Rützel)

Info: katharinatrabert.de Wer die Tour von Katharina Kastendieck mitverfolgen will, kann dies über die App „Polarsteps“ tun. (Link auf der Website)