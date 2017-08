Göttingern feierte ihren 100. Geburtstag im Weender Krankenhaus

Göttingen. Ihren 100. Geburtstag musste Gerda Tylle aus Göttingen-Geismar am Freitag im Weender Krankenhaus verbringen. Einen Tag zuvor war die betagte Patientin operiert worden.

„Die Operation war leider nicht aufschiebbar“, sagte Dr. Claudia Choi-Jacobshagen, Chefärztin der Abteilung Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie. Pünktlich zu ihrem Geburtstag am Freitag, wurde Gerda Tylle wieder auf Normalstation verlegt. Dort empfing sie das Team der Station, Ärzte und Klinikpastor Matthias Opitz mit einem kleinen Geburtstagsständchen und einem großen Blumenstrauß.

Ihr Sohn, die Schwiegertochter und der Enkelsohn brachten den Geburtstagskuchen – ausnahmsweise mit echter Kerze.

Geboren wurde Tylle am 25. August 1917 in Breslau. Ihren Mann hat sie 1939 geheiratet, doch bereits 1942 fiel er im Krieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete sie im Lager Friedland als Dolmetscherin. Heute wohnt sie im Haus der Kinder in Geismar. Noch bis zu ihrem 95. Lebensjahr sei sie Auto gefahren, berichtet ihr Sohn.

Jeden Morgen Milch und Quark

Und geraucht habe sie bis zum Alter von 80. Auf die Frage nach dem Rezept für das hohe Alter verrät Gerda Tylle, dass sie jeden Morgen Milch getrunken und oft Quark gegessen habe. „Zwiebeln und Knoblauch als Beilage zum Essen durften nie fehlen.“ Auch eine ganze Tafel Schokolade am Abend habe sie oft genossen. Die Glückwünsche des Bundespräsidenten, des Ministerpräsidenten und Göttinger Oberbürgermeisters wurden ihr von den Angehörigen vorgelesen.