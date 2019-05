Grahovac bis Ende 2019 an der Spitze der Göttinger Bürgerschützen

Harald Grahovac hat auf vielfachen Wunsch das Amt als Oberschaffer an der Spitze der Göttinger Bürgerschützen-Gesellschaft (BSG) bis Ende 2019 übernommen.

Er war im Oktober zurückgetreten. „Wir danken Harald Grahovac, dass er sich bereit erklärt hat, das Amt vorerst wieder zu übernehmen. So kann in den nächsten Monaten mit aller Sorgfalt nach dem am besten geeigneten Nachfolger gesucht werden“, machten Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler, Schützenherr der BSG, sowie Sparkassen-Vorstandschef Rainer Hald deutlich.

Er hatte als Vorsitzender des Schützenvereins von 1863 zu einer Sitzung ins Sparkassen-Forum eingeladen.

Neben Grahovac gehören Rüdiger Fus, Rolf Herbig, Fritz Schramm und Carsten Lüther zum Schafferamt. Mathias Heinzel übernimmt die Buchführung des Vereins. Für die Organisation des Schützenfestes und den Schießsportbetrieb ist Peter Wieland zuständig.

Ende des Jahres soll ein neues Schafferamt von den Delegierten der Schützen-Gesellschaft gewählt werden, das ab 2020 die BSG leiten wird.

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für das Schützenfest, das an diesem Freitag, 24. Mai, beginnt. Zur Eröffnung treten die Vereine um 17.30 Uhr vor dem Alten Rathaus an.

Traditioneller Höhepunkt ist der Ausmarsch, der am Sonntag, 26. Mai, um 14 Uhr startet. Gegen 15 Uhr erfolgt der Vorbeimarsch am Alten Rathaus. Anschließend gibt es ein Konzert der Kapellen auf dem Schützenplatz. Das Schützenfrühstück beginnt am Montag, 27. Mai, um 10 Uhr auf dem Schützenplatz.

Der Bürgerschützengesellschaft von 1392 Göttingen gehören 17 Vereine mit etwa 1200 Aktiven an, die alle Mitglied im Deutschen Schützenbund sind. Die BSG ist seit 1902 im Vereinsregister des Amtsgerichts Göttingen eingetragen.

Der Traditionsverein wird nachweislich seit 1748 von einem Schafferamt geleitet. Der Vorsitzende dieses Schafferamtes wird seit 1808 als Oberschaffer bezeichnet. Weitere Infos gibt es im Internet unter bsg-goettingen.de.