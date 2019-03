Graue Panther aus Göttingen: Solidarität mit Essen-Dieben

„Wer schmeißt weg, was er liebt?“, fragen Senioren die Edeka Supermärkte der Region. In einem Brief an 27 Geschäfte in den Landkreisen Göttingen und Northeim solidarisiert sich der Senioren-Schutz-Bund Graue Panther Südniedersachsen (SSB) mit zwei Frauen, denen der Diebstahl von Lebensmitteln aus Mülleimern der Supermarktkette in Bayern vorgeworfen wurde.

„Containern“ nennt sich das, was die Frauen getan haben und dafür vor dem Amtsgericht Fürstenfeldbrück bei München verurteilt wurden, wie der Münchener Merkur Anfang Februar berichtet hatte. Den Berichten zufolge hatten sie Waren im Wert von 100 Euro aus dem Müllcontainer eines Edeka-Marktes genommen. Aus ihrer Sicht retteten sie verwertbare Lebensmittel vor unnötiger Verschwendung. Dennoch wurden sie wegen Diebstahls zu je acht Stunden gemeinnütziger Arbeit bei der „Tafel“ und unter Vorbehalt zu einer Zahlung von je 225 Euro verurteilt.

Bedürftigen helfen

Die Grauen Panther stellen sich auf die Seite der Studentinnen. „Wir bewundern an der Aktion der beiden zweierlei: Sie versuchen, mit einfachen Mitteln die Umwelt zu schonen und Armen zu helfen“, heißt es in dem Brief.

Der Seniorenschutzbund fordert ein gesetzliches Verbot von Lebensmittelverschwendung und eine Verpflichtung für Supermärkte, genießbare Lebensmittel weiter zu verteilen. Zudem solle das „Containern“ straffrei bleiben. „In unseren Reihen gibt es noch Menschen, die den Hunger der Nachkriegszeit kennen“, argumentieren die Senioren.

Polizei Göttingen: Bislang ein Fall

Die Polizei Göttingen berichtet auf Anfrage, dass ihr bisher ein Fall von Containern in 2018 bekannt sei. Hier sei ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet worden. Wenn containert wird, leite die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl oder Unterschlagung ein. In solchen Fällen sei zu klären, wer Eigentümer des Mülls ist – der Supermarkt oder das Entsorgungsunternehmen. Unklar sei, wer die Verantwortung übernimmt, wenn jemand an überlassenem Müll erkrankt.

Edeka-Stellungnahme: Wir verurteilen containern nicht

„Wir verurteilen containern nicht“, sagt Hans-Richard Schneeweiß, Geschäftsführer von Edeka Hessenring, zu dem auch die Geschäfte in der Region Göttingen und Northeim gehören. Doch was in den Mülleimern landet, sei ungenießbar: verschimmeltes Obst, beschädigte Eier, kaputte Getränkekartons. Um Müll zu reduzieren würden Produkte, die sich dem Mindesthaltbarkeitsdatum nähern, separat platziert und vergünstigt angeboten.

Da die einzelnen Märkte von selbstständigen Geschäftsinhabern geführt werden, gebe es keine Vorschriften zum Umgang mit Containern. Manche Inhaber kooperierten mit Tafeln, auch das sei ihre Entscheidung. „Es gibt kein System zur vorsätzlichen Lebensmittelvernichtung“, betont Schneeweiß.

Auch die Grauen Panther haben eine Antwort von Edeka erhalten, sagt die Vorstandsvorsitzende Erika Lohe-Saul. Damit ist sie aber nicht zufrieden. „Wir sind doch alle Erwachsene und können Schimmel an Brot und Käse erkennen“, sagt die 57-Jährige. Als Präsidentin des Bundesvorstands habe Lohe-Saul das Aufbegehren aus Südniedersachsen bundesweit bei den Grauen Panthern bekannt gemacht und viel Zustimmung erhalten. Sie möchten zur Europawahl die Lebensmittelverschwendung auf die Tagesordnung der Parteien rufen.

Göttinger Tafel ist für Gesetzänderung

Eine Gesetzesänderung zur Lebensmittelrettung findet auch bei Martina May, Geschäftsführerin der Tafel Göttingen, Zuspruch. Aktuell erhalte die Tafel von etwa 50 Märkten Lebensmittelspenden. Darunter seien auch zwei Edeka-Märkte. Die Spenden gingen an durchschnittlich 1200 Tafel-Kunden. Würde Supermärkten die Entsorgung von Lebensmitteln verboten, könne die Tafel die Menge an Essen nicht alleine verbrauchen, sagt May. Doch es gebe genügend andere Abnehmer. Letztlich könne immer noch Tierfutter oder Energie daraus gewonnen werden.

Dass die Studentinnen aus Bayern nun ausgerechnet in einer Tafel ihre Stunden leisten mussten, bezeichnet May als unpassende Strafe. „Das spielt Aktivisten gegen Tafeln aus.“ Letztendlich setzten sich beide Seiten gegen Lebensmittelverschwendung ein. „Aber die Tafeln tun es auf legalem Weg.“

Lebensmittel-Verschwendung in Deutschland

Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft werden jährlich elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das hat eine Studie der Universität Stuttgart, die vom Ministerium gefördert wurde, ergeben. Demnach fällt die größte Menge an Müll beim Privatverbraucher an (61 Prozent). Durchschnittlich 55 Kilogramm wirft jede Person pro Jahr weg. Darauf folgen Industrie und Großverbraucher mit je 17 Prozent (1,9 Millionen Tonnen) und der Handel mit 5 Prozent (550 000 Tonnen). Der Verlust in der Landwirtschaft wurde nicht erfasst. Ziel der „Nationalen Strategie zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung“ ist es, bis 2030 die Müllmenge pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene zu halbieren und bei Produktions- und Lieferketten zu verringern.

Weitere Infos gibt es hier.