Grausiger Fund in Nordhausen: Nachbarn entdecken totes Rentner-Ehepaar - "massive Gewalteinwirkung"

Polizei bestätigt Gewaltverbrechen

+ © Jens-Ulrich Koch/dpa-Zentralbild/dpa Ermittlungen der Polizei auf einem Grundstück in Nordhausen. Dort haben Nachbarn am Montag ein totes Rentner-Ehepaar gefunden. © Jens-Ulrich Koch/dpa-Zentralbild/dpa

Einen grausigen Fund machten am Montag Nachbarn in Nordhausen in Nordthüringen. Sie fanden die Leichen eines Ehepaares. Die Obduktion bestätigte, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt.